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Жимолость обгонит даже клубнику — вот как добиться раннего урожая

1:57
Садоводство

Пока другие ягоды только начинают цвести, жимолость уже радует первыми вкусными плодами. Но чтобы урожай действительно порадовал, важно не только выбрать удачный сорт — нужны внимание и правильный уход.

Жимолость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жимолость

Жимолость любит компанию: для обильного плодоношения кусты высаживают группами, подбирая сорта с одинаковым сроком цветения. Это обеспечивает перекрестное опыление — без него ягоды могут не завязаться или вырасти слишком мелкими.

Оптимальное место для посадки — участок с ярким, но рассеянным светом в обеденные часы. Жара угнетает куст, а обгоревшие листья мешают росту. Важна и забота о корнях: они чувствительны к перегреву, поэтому почву вокруг куста мульчируют перегноем или торфом — это помогает сохранять влагу и поддерживать стабильную температуру.

Жимолость нетребовательна и редко болеет, что делает её отличным выбором для начинающих. Основной упор в уходе — питание. За сезон делают минимум три подкормки: при появлении листьев, в фазе бутонов и во время завязей. Удобрения используют по инструкции, корректируя дозу — лёгкий раствор подходит для профилактики, более насыщенный — для взрослых кустов, если заметны признаки дефицита.

Удобрения вносят под корень или опрыскивают листву. В дождь лучше использовать внекорневой способ, чтобы не переувлажнить почву. Перед поливом землю рыхлят, а в засушливые дни сначала проливают чистой водой — это помогает усваивать питание.

После третьей подкормки делают перерыв в 2-3 недели. Такой ритм стимулирует рост и формирование будущих цветочных почек.

Соблюдение этих нехитрых правил обеспечит жимолости стабильный урожай, который будет только увеличиваться с годами.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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