Жимолость обгонит даже клубнику — вот как добиться раннего урожая

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пока другие ягоды только начинают цвести, жимолость уже радует первыми вкусными плодами. Но чтобы урожай действительно порадовал, важно не только выбрать удачный сорт — нужны внимание и правильный уход.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жимолость

Жимолость любит компанию: для обильного плодоношения кусты высаживают группами, подбирая сорта с одинаковым сроком цветения. Это обеспечивает перекрестное опыление — без него ягоды могут не завязаться или вырасти слишком мелкими.

Оптимальное место для посадки — участок с ярким, но рассеянным светом в обеденные часы. Жара угнетает куст, а обгоревшие листья мешают росту. Важна и забота о корнях: они чувствительны к перегреву, поэтому почву вокруг куста мульчируют перегноем или торфом — это помогает сохранять влагу и поддерживать стабильную температуру.

Жимолость нетребовательна и редко болеет, что делает её отличным выбором для начинающих. Основной упор в уходе — питание. За сезон делают минимум три подкормки: при появлении листьев, в фазе бутонов и во время завязей. Удобрения используют по инструкции, корректируя дозу — лёгкий раствор подходит для профилактики, более насыщенный — для взрослых кустов, если заметны признаки дефицита.

Удобрения вносят под корень или опрыскивают листву. В дождь лучше использовать внекорневой способ, чтобы не переувлажнить почву. Перед поливом землю рыхлят, а в засушливые дни сначала проливают чистой водой — это помогает усваивать питание.

После третьей подкормки делают перерыв в 2-3 недели. Такой ритм стимулирует рост и формирование будущих цветочных почек.

Соблюдение этих нехитрых правил обеспечит жимолости стабильный урожай, который будет только увеличиваться с годами.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

