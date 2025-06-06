Кормите, поите… и пугаете: садовая ошибка, которую никто не замечает

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Купальня для птиц может стать настоящим оазисом на вашем участке — и для пернатых гостей, и для глаз. Но, как и в любом хорошем деле, здесь есть свои нюансы: даже добрые намерения могут обернуться проблемами, если не учесть детали.

Воробьи купаются
Фото: Flickr by Christian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Воробьи купаются

Глубина — не главное, а критичное

Одна из самых распространённых ошибок — наливать в купальню слишком много воды.

"Идеально, если она будет широкой и неглубокой — не глубже 10 см. Тогда каждая птица найдёт комфортный для себя уровень", — говорит Хелен Ньюл из RSPB.

Чтобы сделать ванночку ещё удобнее, добавьте внутрь камни или гальку — это и безопасно, и красиво.

Скользкий путь к травме

Если купальня сделана из гладкого материала, у птиц не будет шанса зацепиться когтями. Лучше выбрать модель с шероховатой текстурой или встроенным насестом. Это убережёт птиц от падений и сделает процесс купания комфортным.

Грязная вода — угроза для жизни

Даже самая красивая ванночка не принесёт пользы, если в ней редко менять воду. Остатки корма, перья, листья и помёт быстро загрязняют её. Промывать купальню стоит каждый день, а раз в неделю — основательно очищать с помощью мягкого дезинфицирующего средства. Главное — хорошо сполоснуть после этого.

Плохое место — плохая идея

Птицы уязвимы во время купания, поэтому им важно чувствовать себя в безопасности. Устанавливайте купальню так, чтобы рядом были кусты или деревья — укрытие от хищников. Не ставьте её под прямое солнце: вода нагревается быстрее, испаряется, и становится благоприятной для водорослей.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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