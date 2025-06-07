Выросли, как каменные: почему груши становятся жёсткими и безвкусными

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В прошлом году груши были сочные и сладкие, а в этом — мелкие, плотные и с кожурой, как у тыквы? Это не всегда вина сорта или старости дерева. Причин может быть несколько — от погоды до перекорма.

Фото: creativecommons.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Груша

1. Не хватило солнца

Если лето выдалось дождливым и холодным, груши могут не набрать вкус. Без солнца они растут кислыми, плотными и мелкими. На следующий сезон при нормальной погоде ситуация может улучшиться сама собой.

2. Не хватило воды

А вот жара без полива приводит к другому результату: плоды вырастают сухими, жёсткими или вообще осыпаются, не дозрев. Особенно страдают молодые деревья. Равномерный полив — основа хорошего урожая.

3. Перекос с удобрениями

Груша не любит перебора. Особенно с органикой. Часто перекорм даёт обратный эффект: листья пышут зеленью, а плоды мелкие. Иногда дерево "уходит в жир" и перестаёт плодоносить. В таких случаях помогает лёгкая "диета" и омолаживающая обрезка.

4. Недостаток питания

При дефиците железа развивается хлороз — листья бледнеют, сохнут, рост тормозится. В результате и плоды не растут. Поможет осенняя подкормка гумусом и железным купоросом (1 кг на 2,5 кг гумуса). Весной — профилактическое опрыскивание раствором купороса (500 г на 10 л).

5. Ошибки в первые годы

Если грушу начали подкармливать уже в первый год после посадки или пустили в плодоношение слишком рано, дерево может "сломать" развитие. Важно дать ему 2 года на рост корней — и только потом ждать урожай.

Советы в копилку:

Высаживать на рыхлой, плодородной, слабокислой почве.

Улучшить вкус можно прививкой другого сорта.

Поблизости должна расти другая груша или даже яблоня — для перекрёстного опыления.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

