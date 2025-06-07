Сливы нет, хотя дерево пышное? Причина — под носом, но замечают её не все

Весной дерево покрывается цветами, но летом плодов не видно? Ситуация сливы, которая отказывается плодоносить, знакома многим садоводам. Причин может быть несколько — и каждая решается довольно просто.

Фото: creativecommons.org by grassrootsgroundswell is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Слива

1. Неподходящая почва

Слива любит нейтральную реакцию грунта. Если почва кислая, дерево может расти, но плодов не будет. Исправить ситуацию поможет зола или гашёная известь. Подсыпать их лучше осенью или ранней весной, слегка вкопав в приствольный круг.

2. Отсутствие опылителя

Многие сорта сливы самобесплодны: без дерева-опылителя поблизости урожая не дождаться. Даже если рядом есть подходящий сорт, в сырую погоду опыление может не произойти. Оптимальный выход — сажать самоплодные или самополуопыляемые сорта. И лучше не один.

3. Некачественный сорт или не тот климат

Иногда слива не даёт плодов просто потому, что сорт не подходит для конкретного региона. При покупке стоит выбирать районированные варианты — те, что хорошо чувствуют себя именно в вашей полосе.

4. Болезни

Слива уязвима к клястероспориозу и плодовой гнили. Чтобы не допустить заражения, весной и летом проводят опрыскивания бордоской жидкостью, "Скором" или "Хорусом". Все опавшие листья и засохшие плоды обязательно собираются и уничтожаются — чтобы не стать очагом инфекции.

5. Вредители

Если слива не болеет и хорошо цветёт, но урожая нет, возможно, виноваты насекомые. Регулярные обработки инсектицидами (3-4 раза за сезон) и перекопка земли в приствольном круге помогут сдерживать вредителей.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

