Вишня цветёт, но ягод нет? Возможно, она просто скучает по партнёру

Пышное весеннее цветение — а летом в корзинке пусто. Такая ситуация знакома многим дачникам. При этом часто винят погоду, болезни, неправильную обрезку… но чаще всего причина совсем в другом.
В отличие от яблони или груши, вишня — культура самобесплодная. Это значит, что её собственная пыльца не способна полноценно опылить цветки. Без перекрёстного опыления плоды просто не завяжутся.
Если поблизости — в радиусе хотя бы 30-50 метров — нет другой подходящей вишни, насекомым просто нечего переносить. Цветы останутся красивыми, но бесполезными.
Посадить рядом минимум два, а лучше три разных сорта.
Они должны цвести одновременно. Например, для "Владимирской" отличными опылителями станут "Любская", "Молодежная", "Шубинка".
Нет места? Сделайте прививку.
В крону можно привить 2-3 веточки сортов-опылителей. Через год-два они начнут цвести и дадут нужную пыльцу.
Не рассчитывайте на соседей.
Если точно не известно, какой у них сорт, пользы от чужих деревьев может не быть.
Не перекармливайте вишню азотными удобрениями — будет много листьев, но мало ягод.
Поливайте в засуху умеренно.
Не увлекайтесь обрезкой — вишня её не любит.
Проверьте pH почвы: нужна нейтральная или слабощелочная. При повышенной кислотности поможет зола или доломитовая мука.
Если вишня получит правильного "партнёра" по опылению, уже через сезон она порадует урожаем. Красота — это хорошо, но с ягодами ещё лучше!
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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