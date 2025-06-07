Вишня цветёт, но ягод нет? Возможно, она просто скучает по партнёру

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышное весеннее цветение — а летом в корзинке пусто. Такая ситуация знакома многим дачникам. При этом часто винят погоду, болезни, неправильную обрезку… но чаще всего причина совсем в другом.

Фото: flickr.com by Benson Kua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ вишня

Одна вишня — не воин

В отличие от яблони или груши, вишня — культура самобесплодная. Это значит, что её собственная пыльца не способна полноценно опылить цветки. Без перекрёстного опыления плоды просто не завяжутся.

Если поблизости — в радиусе хотя бы 30-50 метров — нет другой подходящей вишни, насекомым просто нечего переносить. Цветы останутся красивыми, но бесполезными.

Что делать

Посадить рядом минимум два, а лучше три разных сорта.

Они должны цвести одновременно. Например, для "Владимирской" отличными опылителями станут "Любская", "Молодежная", "Шубинка".

Нет места? Сделайте прививку.

В крону можно привить 2-3 веточки сортов-опылителей. Через год-два они начнут цвести и дадут нужную пыльцу.

Не рассчитывайте на соседей.

Если точно не известно, какой у них сорт, пользы от чужих деревьев может не быть.

Ещё несколько полезных советов

Не перекармливайте вишню азотными удобрениями — будет много листьев, но мало ягод.

Поливайте в засуху умеренно.

Не увлекайтесь обрезкой — вишня её не любит.

Проверьте pH почвы: нужна нейтральная или слабощелочная. При повышенной кислотности поможет зола или доломитовая мука.

Если вишня получит правильного "партнёра" по опылению, уже через сезон она порадует урожаем. Красота — это хорошо, но с ягодами ещё лучше!

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

