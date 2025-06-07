Ароматная защита от стресса: простое растение с сильным эффектом

Мелисса, она же лимонная мята, давно известна как природное успокоительное. Этот ароматный травяной компаньон не только улучшает сон и снижает тревожность, но и отлично растёт прямо дома — на подоконнике, балконе или в саду.
Растение предпочитает мягкий климат и солнечные места, но выдерживает лёгкую полутень. Идеальная температура — от +18 до +30 °C. Главное — не допускать переувлажнения и обеспечить хороший дренаж.
Способы посадки:
Семена. Проросшие за 7-15 дней, рассаду пересаживают при росте около 10 см.
Саженцы. Быстрый способ — подходит тем, кто хочет результат побыстрее.
Черенки. Веточки 10-15 см укореняются во влажной почве или воде, затем высаживаются в грунт.
Мелиссу можно с лёгкостью вырастить в горшке — подойдёт ёмкость от 25 см в глубину, лёгкий субстрат и 4-6 часов солнца в день.
Полив — 2-3 раза в неделю, почва должна быть влажной, но не мокрой.
Свет — минимум 4 часа солнца в день.
Обрезка — стимулирует рост новых побегов.
Подкормка — 1 раз в месяц, избегая переизбытка азота.
Успокаивает и снижает стресс
Улучшает сон
Помогает при головной боли
Поддерживает пищеварение
Действует мягко как антидепрессант
Чаще всего листья заваривают в чай: просто залить кипятком, настоять под крышкой — и готово.
Через 2 месяца после посадки можно начать сбор. Лучше всего срезать веточки утром — аромат в это время особенно яркий. Чтобы не навредить кусту, не убирается больше трети зелени за раз.
Листья можно использовать свежими или сушить в тени и хранить в плотно закрытых банках.
Мели́сса (лат Melissa) — род многолетних травянистых растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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