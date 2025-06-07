Ароматная защита от стресса: простое растение с сильным эффектом

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мелисса, она же лимонная мята, давно известна как природное успокоительное. Этот ароматный травяной компаньон не только улучшает сон и снижает тревожность, но и отлично растёт прямо дома — на подоконнике, балконе или в саду.

Фото: en.wikipedia.org Мелиса

Как вырастить мелиссу дома

Растение предпочитает мягкий климат и солнечные места, но выдерживает лёгкую полутень. Идеальная температура — от +18 до +30 °C. Главное — не допускать переувлажнения и обеспечить хороший дренаж.

Способы посадки:

Семена. Проросшие за 7-15 дней, рассаду пересаживают при росте около 10 см.

Саженцы. Быстрый способ — подходит тем, кто хочет результат побыстрее.

Черенки. Веточки 10-15 см укореняются во влажной почве или воде, затем высаживаются в грунт.

Мелиссу можно с лёгкостью вырастить в горшке — подойдёт ёмкость от 25 см в глубину, лёгкий субстрат и 4-6 часов солнца в день.

Уход за растением

Полив — 2-3 раза в неделю, почва должна быть влажной, но не мокрой.

Свет — минимум 4 часа солнца в день.

Обрезка — стимулирует рост новых побегов.

Подкормка — 1 раз в месяц, избегая переизбытка азота.

Чем полезна мелисса

Успокаивает и снижает стресс

Улучшает сон

Помогает при головной боли

Поддерживает пищеварение

Действует мягко как антидепрессант

Чаще всего листья заваривают в чай: просто залить кипятком, настоять под крышкой — и готово.

Когда собирать

Через 2 месяца после посадки можно начать сбор. Лучше всего срезать веточки утром — аромат в это время особенно яркий. Чтобы не навредить кусту, не убирается больше трети зелени за раз.

Листья можно использовать свежими или сушить в тени и хранить в плотно закрытых банках.

Уточнения

Мели́сса (лат Melissa) — род многолетних травянистых растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).



