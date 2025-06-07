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Ароматная защита от стресса: простое растение с сильным эффектом

2:01
Садоводство

Мелисса, она же лимонная мята, давно известна как природное успокоительное. Этот ароматный травяной компаньон не только улучшает сон и снижает тревожность, но и отлично растёт прямо дома — на подоконнике, балконе или в саду.

Мелиса
Фото: en.wikipedia.org
Мелиса

Как вырастить мелиссу дома

Растение предпочитает мягкий климат и солнечные места, но выдерживает лёгкую полутень. Идеальная температура — от +18 до +30 °C. Главное — не допускать переувлажнения и обеспечить хороший дренаж.

Способы посадки:

  • Семена. Проросшие за 7-15 дней, рассаду пересаживают при росте около 10 см.

  • Саженцы. Быстрый способ — подходит тем, кто хочет результат побыстрее.

  • Черенки. Веточки 10-15 см укореняются во влажной почве или воде, затем высаживаются в грунт.

Мелиссу можно с лёгкостью вырастить в горшке — подойдёт ёмкость от 25 см в глубину, лёгкий субстрат и 4-6 часов солнца в день.

Уход за растением

  • Полив — 2-3 раза в неделю, почва должна быть влажной, но не мокрой.

  • Свет — минимум 4 часа солнца в день.

  • Обрезка — стимулирует рост новых побегов.

  • Подкормка — 1 раз в месяц, избегая переизбытка азота.

Чем полезна мелисса

  • Успокаивает и снижает стресс

  • Улучшает сон

  • Помогает при головной боли

  • Поддерживает пищеварение

  • Действует мягко как антидепрессант

Чаще всего листья заваривают в чай: просто залить кипятком, настоять под крышкой — и готово.

Когда собирать

Через 2 месяца после посадки можно начать сбор. Лучше всего срезать веточки утром — аромат в это время особенно яркий. Чтобы не навредить кусту, не убирается больше трети зелени за раз.

Листья можно использовать свежими или сушить в тени и хранить в плотно закрытых банках.

Уточнения

Мели́сса (лат  Melissa) — род многолетних травянистых растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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