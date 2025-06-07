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Удерживает влагу, отпугивает слизней и помогает корням — всё это один камень

2:41
Садоводство

Ещё в детстве можно было наблюдать, как старшие аккуратно подкладывали плоский камень у самого основания кустика базилика. Тогда это казалось странной привычкой или чем-то вроде ритуала. Сегодня смысл такого действия раскрывается с практической стороны — и становится понятно, почему оно заслуживает возвращения в огород.

Базилик
Фото: commons.wikimedia.org by Buendia22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Базилик

Что даёт камень у корня базилика

1. Помогает сохранять влагу и тепло

Камень впитывает воду при поливе, а затем постепенно отдаёт её, снижая риск пересыхания почвы. Днём нагревается, ночью отдаёт тепло, выравнивая температуру у корней. Это особенно полезно в прохладные ночи и при нестабильной погоде.

2. Отпугивает вредителей

Слизни и улитки не любят сухие, твёрдые поверхности. Камень у основания растения служит барьером, через который таким вредителям труднее пробраться к сочным листьям.

3. Улучшает микрофлору почвы

В зоне у основания растения создаётся лёгкая тень и стабильная влажность — такие условия способствуют развитию микоризы. Эти почвенные грибы укрепляют корневую систему и повышают усвоение питательных веществ, особенно фосфора.

Метод из прошлого, который работает и сегодня

Использование камней — приём, пришедший из пермакультуры, когда каждый элемент в саду служит сразу нескольким задачам. Камень помогает:

  • Предотвращать застой влаги у стебля

  • Улучшать воздухообмен

  • Отражать свет на нижние части растения

Базилик при этом не только укрепляется, но и активнее взаимодействует с другими посадками, отпугивает вредителей и привлекает полезных насекомых.

Как применять на практике

  • Подбирается плоский камень диаметром 5-10 см (галька, шифер, гранит)

  • Камень размещается в 5 см от стебля, в прямом контакте с почвой

  • Полив производится обильно, чтобы активировать накопительный эффект

В горшечной культуре можно заменить плоский камень на дренажную гальку или кусочек кирпича.

Почему стоит вернуть забытый приём

На фоне современных капельных систем и синтетических мульч такой способ может казаться устаревшим. Однако натуральный камень — экологичный, бесплатный и долговечный помощник. Он не требует замены и поддерживает здоровье растения без дополнительных ресурсов.

Такой жест — не просто память о старших. Это способ сохранить огород живым, устойчивым и природосообразным.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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