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Цветы, которые не боятся жары: 5 растений для летнего сада без лишнего полива

Садоводство » Цветы

Лето — это время радости и цветения, но уход за растениями может стать настоящим вызовом, особенно в жаркую погоду. Однако есть некоторые цветы, которые прекрасно чувствуют себя даже в условиях засухи и не требуют регулярного полива. Если вы ищете неприхотливые растения для своего сада или балкона, обратите внимание на следующие пять цветов, которые способны цвести без частого увлажнения.

Галлардия
Фото: Own work is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Галлардия

Суккуленты

Суккуленты — это не просто трендовые растения, но и чудесные сухостоевки. Их мякоть способна накапливать воду, что позволяет им долго обходиться без полива. Существует огромное разнообразие суккулентов: от небольших круглых до высоких полосатых форм. Они отлично подходят для альпийских горок и контейнерной культуры.

Цветы одеяла (Галлардия)

Цветы одеяла, также известные как галлардия, потрясающе красивы и ярки. Эти многолетние растения с цветами в оттенках красного, желтого и оранжевого очень устойчивы к засухе и достаточно выносливы. Они прекрасно подходят для солнечных мест и цветут с начала лета до осени, привлекая пчел и бабочек.

Лаванда

Лаванда — не только великолепное ароматное растение, но и отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить на поливе. Это травянистое растение предпочитает солнечные места и сухие условия. Лаванда не только украсит ваш сад своими яркими фиолетовыми цветами, но и привлечет полезных опылителей. Кроме того, она может быть использована для создания эфирных масел и ароматизаторов.

Космея

Космея — это легкое в уходе и красивое растение, которое прекрасно себя чувствует в условиях ограниченного полива. С ее яркими цветами, колеблющимися на ветру, космея сделает ваш сад более живым и веселым. Это однолетнее растение также переносит засуху, благодаря своим глубоким корням.

Запашный горошек

Запашный горошек — это быстрорастущее и неприхотливое растение, которое порадует вас обилием разноцветных цветов. Этот красивый однолетник также не требует частого полива, особенно когда у него разовьются крепкие корни. Запашный горошек прекрасно подходит для вертикального озеленения и может использоваться для украшения беседок и заборов.

Выбор цветов, которые цветут без частого полива, — это отличное решение как для загородного участка, так и для городских балконов. Эти пять растений, непривередливых к засухе, станут яркими акцентами вашего сада и позволят вам наслаждаться их красотой даже в самые жаркие летние месяцы. Заботьтесь о растениях с умом, и они будут радовать вас своим цветением без лишних хлопот!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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