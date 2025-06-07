Сажаем картошку в июне: как успеть собрать урожай с ранних сортов

3:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Посадка картофеля — это неотъемлемая часть огородничества для многих дачников и садоводов. Классическим временем для посадки картошки считается весна, но что делать, если вы по какой-либо причине пропустили этот срок? Можно ли сажать картошку в июне?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Когда сажать картошку?

Обычно в среднем по России, картошку сажают в конце апреля — начале мая, когда почва прогревается до температуры около 7-8 градусов Цельсия. Однако в зависимости от региона, климата и сортов картофеля, срок посадки может варьироваться. В некоторых местах, особенно на юге, возможна посадка картошки в конце марта или начале апреля.

Сажать ли картошку в июне?

В большинстве регионов России сажать картошку в июне возможно, однако существуют некоторые нюансы, о которых стоит помнить:

Сорта картофеля: для июньской посадки лучше выбирать ранние сорта, которые быстро созревают. Подходят такие сорта, как «Скороспелка», «Агата», «Романо» или «Ранет». Эти сорта готовы к сбору через 60-80 дней после посадки.

Подготовка посадочного материала: если вы собираетесь сажать картошку в июне, убедитесь, что у вас есть качественные семена. Замочите их в воде на несколько часов перед посадкой — это увеличит всхожесть и ускорит прорастание.

Условия освещения: убедитесь, что участок, на котором вы собираетесь сажать картошку, хорошо освещён. Картофель очень светолюбив, и недостаток света может негативно повлиять на рост и урожай.

Температура почвы: для успешной посадки картошки температура почвы должна быть не ниже 10 градусов Цельсия. Проверяйте температуру перед посадкой, чтобы избежать плохих результатов.

Находка для садоводов: если у вас есть необходимость отложить посадку картошки на более поздний срок, вы также можете попробовать вырастить картошку в контейнерах или бочках, что позволяет сажать её даже в июне. Такой способ обеспечивает хороший дренаж и позволяет регулировать температурные условия.

Уход за картошкой, посаженной в июне

Полив: после посадки картошку необходимо регулярно поливать, особенно в жаркие июньские дни. Убедитесь, что почва не пересыхает, так как это может негативно сказаться на корнеобразовании.

Подкормка: выполните подкормку картошки через пару недель после посадки, чтобы обеспечить ей необходимые питательные вещества. Используйте комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.

Прореживание: если вы сажаете семена близко друг к другу, регулярно прореживайте растения, оставляя между ними расстояние в 30-40 см.

Защита от вредителей: формирование кустов с задержкой в созревании может привлечь болезней и вредителей, поэтому следите за растениями и принимайте меры при первом же обнаружении проблем.

Сажать картошку в июне возможно, и многие садоводы успешно получают урожай при таком подходе. Правильный выбор сорта, соблюдение условий роста и регулярный уход помогут увеличить шансы на получение хорошего урожая даже при поздней посадке.