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Соберите сочные листья рукколы: 6 правил, которые изменят ваш огород

4:18
Садоводство » Советы

Руккола — это не только популярная зелень с ярким вкусом, но и отличный способ улучшить рацион. Она является источником множества витаминов и микроэлементов, таких как витамины A, C, K, а также кальций и магний. Однако для того чтобы получить сочные и ароматные листья рукколы, важно знать, как за ней правильно ухаживать. 

Руккола
Фото: Own work by T.Voekler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Руккола

Выбор правильного места

  • Солнечный свет: руккола в первые несколько недель активно растет, поэтому ей требуется как минимум 4-6 часов солнечного света в день. Лучше всего выбрать для неё солнечное место на огороде или подоконнике.
  • Почва: руккола предпочитает легкие, плодородные почвы с хорошим дренажом. Оптимально, если pH почвы будет в пределах 6,0-7,0. Можно добавить компост или хорошо разложившийся навоз, чтобы улучшить плодородие почвы.

Посев и прореживание

  • Сроки посева: посев рукколы можно проводить весной или осенью, в зависимости от климатических условий. Этой зелени не страшны легкие заморозки, что делает её идеальной для осеннего сезона.
  • Прореживание: если вы сеете семена на рассаду, важно помнить, что на начальных этапах кустики могут расти слишком густо. Когда семена прорастут и нарастят 2-3 настоящих листа, осторожно проредите ростки, оставив между ними расстояние примерно 10-15 см. Это даст растениям больше пространства для роста и воздуха.

Полив и тепло

  • Регулярный полив: чтобы ваши листья были мягкими и сочными, рукколу необходимо регулярно поливать. Грунт должен быть влажным, но не переувлажнённым. Лишь с началом цветения полив следует уменьшить, так как из-за избыточной влаги листья могут стать жесткими.
  • Температура: руккола предпочитает умеренные температуры, оптимальными считаются 15-20°C. Если температура поднимается выше 25°C, растения могут начать цвести, что вызовет ухудшение вкуса листьев. Поэтому при высоких температурах обеспечьте растению притенение.

Удобрение

  • Минеральные удобрения: руккола требует регулярной подкормки, чтобы получать необходимые питательные вещества. Используйте комплексные минеральные удобрения с высоким содержанием азота, что поможет увеличить зелёную массу растений.
  • Органические удобрения: добавление компоста, перегноя или других органических удобрений в почву также способствует улучшению структуры и плодородия, что сделает листья более сочными.

Защита от вредителей и болезней

  • Профилактика: руккола может страдать от таких вредителей, как тля и мучнистый червец. Регулярно осматривайте растения и при необходимости используйте натуральные средства защиты, такие как мыльный раствор.
  • Контроль за болезнями: правильный уход и режим полива помогут избежать ряда заболеваний, таких как фитофтороз или мучнистая роса. Убедитесь, что растения хорошо проветриваются, чтобы минимизировать риск заболеваний.

Сбор урожая

  • Когда собирать: листья рукколы можно начинать собирать, когда они достигнут длины около 10 см. Лучше срывать их по мере необходимости, оставляя нижние листья для дальнейшего роста.
  • Способы сбора: используйте острые ножницы или нож при сборе, чтобы минимизировать повреждения растения. Оставляя растение не менее 3-4 листьев, вы даете ему возможность продолжать расти.

Уход за рукколой не требует особых усилий, но требует внимательности и заботы. Следуя приведённым выше рекомендациям, вы сможете вырастить сочные и ароматные листья рукколы прямо на своём огороде или подоконнике. Не забывайте, что свежая руккола — это не только вкусное дополнение к вашим блюдам, но и кладезь полезных веществ для здоровья. Так что не упустите возможность насладиться этим восхитительным зелёным деликатесом!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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