Новые сорта жимолости: секреты выбора и ухода, которые вы не знали

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Жимолость — это один из первых ягодных кустарников, которые радуют нас своими плодами в начале лета. С каждым годом садоводы всё чаще обращают внимание на этот уникальный продукт, ценящийся за свои вкусовые качества и пользу для здоровья. Однако, несмотря на свою популярность, жимолость долгое время была известна лишь ограниченным количеством сортов, многие из которых имели горечь и слабую морозостойкость. К счастью, разведение и селекция новых сортов жимолости привнесли в этот мир множество улучшенных вариаций, которые обладают отличными характеристиками и могут стать настоящей находкой для садоводов.

Фото: Own work by Enrico Blasutto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Цветение жимолости

Рекомендованные сорта жимолости

Капитолина: этот сорт выделяется крупными и сладкими ягодами, которые не горчат. Побеги кустов хорошо устойчивы к морозам, и плоды начинают созревать в начале июня.

Синий Птиц: сорт славится высоким качеством ягод и отличной устойчивостью к холодам. Ягоды крупные, с тонкой кожицей и сладким вкусом, который порадует даже самых взыскательных любителей.

Твердышка: этот сорт созревает чуть позже, чем другие, но его ягоды крупные, сладкие и практически без горечи. Твердышка имеет хорошую зимостойкость, и ее можно смело высаживать в регионах с холодными зимами.

Невская: этот сорт идеально подходит для домашнего использования. Ягоды сладкие и сочные, кусты устойчивы к морозам и дают стабильный урожай каждый год.

Олений Рог: отличается не только прекрасным вкусом, но и высоким содержанием витаминов. Не подвержен влиянию низких температур, что превращает его в идеальный выбор для начинающих дачников.

Как ухаживать за новыми сортами жимолости

Чтобы новые сорта жимолости дали максимальный урожай и проявили все свои лучшие качества, следует обратить внимание на некоторые моменты ухода:

Полив: жимолость предпочитает умеренное увлажнение. Важно обеспечить регулярный полив, особенно в период цветения и созревания ягод.

Подкормка: для обеспечения хорошего роста и плодоношения не забывайте о регулярной подкормке, особенно в весенний и осенний периоды.

Обрезка: регулярная обрезка поможет улучшить циркуляцию воздуха и освещение, что значительно повысит урожайность.

Защита от вредителей: несмотря на устойчивость новых сортов к болезням, профилактические меры помогут защитить ваши растения от возможных проблем.

Новые сорта жимолости — это шаг вперёд для садоводов, стремящихся к улучшению качества своих урожаев. Отсутствие горечи и высокая морозостойкость делают эти сорта прекрасным выбором для всех, кто хочет наслаждаться вкусными ягодами и радостно встречать лето.