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Солнечный удар: как спасти ваши растения от яркого солнца и жаркого лета

3:44
Садоводство » Советы

С приходом жаркого летнего солнца наши растения могут столкнуться с серьезной угрозой — солнечным ударом. Высокие температуры и яркие солнечные лучи могут вызвать ожоги, замедлить рост и даже привести к гибели любимых цветов и овощей. 

Сад, огород
Фото: Own work by GIRAUD Patrick, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад, огород

Что такое солнечный удар?

Солнечный удар у растений возникает, когда температура поднимается до критического уровня, что приводит к потере влаги, повреждению клеток и нарушению фотосинтеза. Симптомы солнечного удара могут включать:

  • Обжаренные, жёлтые или коричневые пятна на листьях.
  • Увядание и потеря упругости листьев.
  • Задержка в росте и цветении.
  • В случае серьезного повреждения — гибель растений.

Эффективные методы защиты растений от солнечного удара

1. Создание тени

Создайте искусственную тень вокруг ваших растений. Это можно сделать с помощью:

  • Сеток для затенения: применение специальных затеняющих сеток, которые пропускают свет, но защищают от прямых солнечных лучей, поможет снизить уровень нагрева.
  • Натуральные укрытия: используйте большие растения или кустарники в качестве естественного укрытия для более нежных зеленых друзей.

2. Правильный полив

В жаркую погоду важно следить за уровнем влажности почвы. Поливайте растения ранним утром или поздно вечером, чтобы избежать оставления влаги на листьях, что может привести к их перегреву. Убедитесь, что почва хорошо пропитана, чтобы корни могли выдержать жару.

3. Мульчирование

Применение мульчи вокруг растений поможет сохранить влагу в почве и уменьшить температуру корней. Используйте органические материалы, такие как стружка, опилки, солома или сухие листья. Мульча также противодействует образованию сорняков, которые могут конкурировать за воду и питательные вещества.

4. Защита корней

Если у вас есть растения, которые могут быстро высохнуть, создайте дополнительные условия для защиты их корней:

  • Помимо мульчирования: Используйте слои картона или бумаги вокруг корней, чтобы минимизировать испарение влаги и защитить их от солнечного света.
  • Подъём над уровнем земли: Разместите их на небольших возвышениях или сделайте приподнятые грядки, чтобы уменьшить контакты с нагретой почвой.

5. Регулярный мониторинг и уход

Следите за состоянием ваших растений. Если вы заметили признаки солнечного удара, такие как увядание или поврежденные листья, немедленно защитите их от дальнейшего воздействия жары. Удаляйте поврежденные части, чтобы предупредить распространение заболеваний.

6. Стимуляция здоровья растений

Убедитесь, что ваши растения получают достаточное количество питательных веществ. Используйте удобрения, которые способствуют здоровью и устойчивости растений. Также можно применять специальные препараты, которые помогают укрепить растения перед жарким сезоном.

7. Перемещение контейнерных растений

Если у вас есть растения в горшках или контейнерах, в жаркую погоду их можно перемещать в более тенистые места или даже в полутень, например, под накрытую террасу или навес.

Спасение растений от солнечного удара требует внимания и заботы. Поддерживая их в комфортных условиях, вы не только защитите свои зеленые друзья от жаркой погоды, но и обеспечите им здоровый и красивый рост. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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