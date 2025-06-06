Лучшие народные средства против плодожорки: спасайте свои яблоки

3:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Яблони — это одни из самых популярных садовых деревьев, которые приносят радость своим владельцам не только красивыми цветами, но и вкусными плодами. Однако каждый садовод знает о существовании вредителей, способных значительно снизить урожайность и качество яблок. Одним из самых известных и опасных вредителей является плодожорка.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сорт яблок "Гала"

Что такое плодожорка?

Плодожорка — это мелкий мотылек, чьи личинки проникают в плоды яблонь, нанося им серьезный вред. В процессе питания личинки уничтожают мякоть, что приводит к гнили и утрате товарного вида плодов. Усугубляют проблему также вторичные инфекции, которые могут развиться вследствие повреждений.

Эффективные методы защиты

Сбор и уничтожение вредителей

Весной, перед началом лета, еженедельно осматривайте яблони на наличие вредителей. Удаление коконов и гнёзд, а также личинок разных стадий поможет уничтожить популяцию плодожорки до ее расцвета. Этот метод лучше всего использовать в сочетании с другими мерами.

Обработка деревьев

Инсектициды: использование специальных инсектицидов будет наиболее эффективным способом борьбы с плодожоркой. Применяйте препараты, разрешенные для использования в садах, строго следуя инструкции. Лучше всего проводить обработку перед цветением и во время формирования плодов.

Народные средства: если вы предпочитаете более натуральные методы, можно использовать настои из растений, таких как полынь или чеснок. Они способны отпугивать вредителей. Обработайте яблони каждым из настоев в период активного роста.

Профилактика и агротехнические приемы

Севооборот: при возможности смените местоположение яблонь. Севооборот не только предотвращает накопление вредителей, но и способствует улучшению структуры почвы.

Удаление больных плодов: важно постараться избежать перерастания и гниения плодов на дереве. Регулярно проверяйте яблоки и удаляйте поврежденные экземпляры, чтобы предотвратить распространение вредителей.

Тайминг срезов и уход: формирование кроны и удаление старых веток в последние осенние месяцы помогут улучшить вентиляцию и доступ света к плодовому дереву.

Использование ловушек

Феромонные ловушки: разместите феромонные ловушки в саду. Они привлекают самцов плодожорки, что приводит к снижению их численности. Устанавливайте ловушки ранее, чем начнется лет вредителей.

Липкие ловушки: липкие ловушки также могут быть полезными для захвата личинок. Разместите их вокруг нижней части ствола и на ветвях.

Укрытие деревьев

Важно избежать повреждений плодов во время цветения. Используйте специальную сетку или мешковину, чтобы покрыть плоды и защитить их от вредителей.

Защита яблонь от плодожорки требует комплексного подхода. Используйте сочетание методов, начиная с выемки ранних личинок и заканчивая обработками химическими и народными средствами. Регулярный уход за деревьями, контроль за состоянием плодов и использование ловушек позволят вам сохранить здоровье яблонь и добиться высокого урожая вкусных и красивых яблок.