Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лето бьёт по глазам: одна привычка каждый день приближает катаракту
В Германии компании вынуждены это делать: долгоиграющий экономический спад
Вращение руля на месте больше не табу — современные авто готовы к этому
Министр рухнул в бездну: в Кузбассе грянул главный коррупционный скандал года
Автобусы в СССР: стоя, крепко держась и с надеждой на сиденье
От альпийских вершин до морских пляжей: лучшие велоприключения в Венето
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет
Кишечник под прицелом: как невидимые гены создают угрозу
Забудьте химию: зачем умные хозяйки кидают зубную пасту в унитаз

Соседи вытаскивают его лопатой, а вы оставьте пару штук — и увидите, как меняется почва

2:44
Садоводство

Для многих дачников одуванчик — злостный сорняк, который портит вид и расползается по участку. Его вырывают с корнем, сжигают, пытаются заглушить укрывным материалом. Но мало кто знает: это растение — один из самых недооценённых союзников в огороде.

Одуванчики
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики

Если вы до сих пор безжалостно выдёргиваете одуванчики — возможно, зря.

Чем полезен одуванчик для почвы

Одуванчик обладает уникальной корневой системой:

  • его стержневой корень уходит глубоко, пробивая даже слёжавшуюся почву;

  • он вытягивает из нижних слоёв земли кальций, калий, магний и возвращает их в верхний слой;

  • при перегнивании листья и корни обогащают почву органикой.

Фактически, одуванчик работает как естественный аэратор и минерализатор. Он делает землю рыхлой и питательной — особенно важно для участков после зимы.

Улучшает микрофлору и структуру грядок

Когда вы оставляете одуванчики между грядками или на краях участка, они:

  • активизируют работу полезных почвенных микроорганизмов;

  • препятствуют эрозии почвы;

  • уменьшают количество плотных комков земли после дождей.

Такой эффект трудно получить даже с покупными удобрениями или сидератами.

Приманка для пчёл и полезных насекомых

Ранней весной, когда другие растения ещё не цветут, одуванчики становятся настоящим магнитом для пчёл и шмелей. Это важно для:

  • опыления плодовых деревьев;

  • увеличения завязи у томатов, огурцов, перцев;

  • общего баланса в экосистеме участка.

Если вы срезаете все жёлтые головки — вы, по сути, "выключаете" весеннюю поддержку насекомых.

Лечебное и пищевое растение

Одуванчик — не только полезен для почвы, но и для человека:

  • листья добавляют в салаты;

  • корни сушат для "кофейного" напитка;

  • цветки настаивают для масла от болей в суставах.

А значит, он может стать полноценной частью дачного урожая, а не "сорняком".

Когда стоит удалять

Полностью избавляться от одуванчиков стоит лишь в двух случаях:

  1. Если они заполонили грядки и мешают культурным растениям.

  2. Если вы не хотите, чтобы семена разлетались по участку.

Но даже в этом случае — не вырывайте с корнем, а просто срезайте цветочные головки до образования "пушинок".

Одуванчик — не враг, а умный помощник на участке. Он лечит землю, кормит пчёл и может помочь в оздоровлении микрофлоры огорода. Оставьте несколько растений в саду — и вы удивитесь, как быстро изменится состояние почвы и урожая.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Домашние животные
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё Аудио 
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Авто
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше Аудио 
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Дроны-призраки и серые зоны: как россияне приближают крах обороны ВСУ — детали с фронта Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
Вращение руля на месте больше не табу — современные авто готовы к этому
Министр рухнул в бездну: в Кузбассе грянул главный коррупционный скандал года
Автобусы в СССР: стоя, крепко держась и с надеждой на сиденье
От альпийских вершин до морских пляжей: лучшие велоприключения в Венето
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия
Соседи вытаскивают его лопатой, а вы оставьте пару штук — и увидите, как меняется почва
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет
Кишечник под прицелом: как невидимые гены создают угрозу
Забудьте химию: зачем умные хозяйки кидают зубную пасту в унитаз
Досталось Сердюкову: у Бородиной случился конфликт с Линой Джебисашвили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.