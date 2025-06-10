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Кроты не выносят этот аромат — и даже самые стойкие сбегают за сутки

2:40
Садоводство

Появление кротов на участке — настоящий кошмар. Вчера — аккуратный газон и ухоженные грядки, сегодня — холмики, провалы и перекопанные корни. Многие прибегают к ультразвуку, ядам или ловушкам, но есть способ проще, дешевле и безопаснее.

Крот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крот

Один неожиданный запах — и кроты исчезают за сутки. Работает даже в самых запущенных случаях.

Почему кроты — это не просто "земляные гости"

Несмотря на свою "пушистость", кроты:

  • разрушают корни культурных растений;

  • портят ландшафт, создавая кучи и ходы;

  • вытесняют дождевых червей — основную опору плодородия;

  • создают провалы в почве, опасные при ходьбе.

Если не вмешаться, за пару недель можно потерять половину газона и часть урожая.

Что их действительно отпугивает

Кроты крайне чувствительны к запахам. Один из самых действенных для них — запах тухлой рыбы или прогорклого масла. Но использовать это на участке не вариант.

Зато отлично работает тряпка, смоченная керосином или скипидаром. Этот запах не вредит растениям, но действует на кротов мгновенно.

Как применять метод

  1. Возьмите ветошь или куски старой ткани.

  2. Смочите их скипидаром, керосином или аммиаком (подойдёт даже нашатырь).

  3. Аккуратно опустите их в кротовины (в ходы) и слегка присыпьте землёй.

  4. Повторите в нескольких местах участка — особенно там, где много свежих холмиков.

Кроты, учуяв запах, теряют ориентиры и покидают участок уже в течение суток. Обычно хватает одной такой процедуры, чтобы отвадить их надолго.

Есть ли альтернатива

Если запахи использовать не хочется, подойдут:

  • палки с шумелками: вибрации от движения пугают зверьков;

  • бутылки в норах горлышком наружу: ветер создаёт резкий звук;

  • растения-репелленты — например, чёрная бузина, календула, нарциссы.

Но в экстренных случаях именно запах работает быстрее всего.

Что важно помнить

  • Обработку лучше проводить в сухую погоду — запах дольше сохраняется.

  • Повторите процедуру через неделю, если кроты снова появляются.

  • Не лейте жидкости напрямую в почву — можно повредить корни растений.

Вместо дорогих средств и капканов — тряпка и немного терпкого запаха. Кроты покидают участок без вреда для сада и без хлопот для вас. Работает быстро, стоит копейки, а эффект — как от профессиональной обработки.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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