Вы сажаете как дед — а лук всё хуже? Один восточный приём ставит всё с ног на голову

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый год огородники сталкиваются с одной и той же проблемой: лук уходит в стрелку, головки вырастают мелкие и быстро портятся. Но стоит изменить подход — и результат удивляет. Один восточный метод меняет всё: урожай становится крупным, плотным, без единой стрелки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук

Так сажают лук в Китае — и делают это не просто так.

В чём суть китайского метода

Основная идея — в особом расположении грядок и способе посадки. Метод работает благодаря трём элементам:

возвышенные гряды, приподнятые над уровнем почвы;

высадка севка на вершины гребней, а не в лунки;

оптимальный доступ воздуха и тепла к каждой луковице.

Такой способ ускоряет прогрев почвы и снижает вероятность переувлажнения — главного врага лука.

Как подготовить грядку

Выберите хорошо освещённое место, где нет застоя воды. Сделайте грядку шириной около 1 метра. Насыпьте на ней продольные гребни — 10-15 см высотой, с расстоянием 15-20 см между ними. Землю предварительно заправьте золой и перегноем.

Важно: почва должна быть рыхлой, но без избытка органики — лук не любит "жирной" земли.

Посадка: строго на гребень

Севок высаживается не в низину между бороздами, как мы привыкли, а на самую вершину гребня. Расстояние между луковицами — около 10 см.

Почему это важно:

вода не застаивается у корней;

растение получает больше света;

меньше риск загнивания и образования стрелок.

Уже через месяц заметно: перо мощное, ровное, зелёное, а головка — плотная и быстро наливается.

Дополнительные преимущества

Этот способ даёт не только крупный урожай, но и решает массу проблем:

легче рыхлить почву;

меньше сорняков;

улучшенный воздухообмен;

сокращение поливов в разы.

А ещё: на такой грядке проще проводить подкормки и обрабатывать лук от вредителей.

Метод посадки по-китайски — прост, но даёт впечатляющий результат. Даже если вы ни разу так не сажали — стоит попробовать на одной грядке. Возможно, больше вы не вернётесь к старому способу.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

