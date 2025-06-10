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Вы сажаете как дед — а лук всё хуже? Один восточный приём ставит всё с ног на голову

2:21
Садоводство

Каждый год огородники сталкиваются с одной и той же проблемой: лук уходит в стрелку, головки вырастают мелкие и быстро портятся. Но стоит изменить подход — и результат удивляет. Один восточный метод меняет всё: урожай становится крупным, плотным, без единой стрелки.

Лук
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук

Так сажают лук в Китае — и делают это не просто так.

В чём суть китайского метода

Основная идея — в особом расположении грядок и способе посадки. Метод работает благодаря трём элементам:

  • возвышенные гряды, приподнятые над уровнем почвы;

  • высадка севка на вершины гребней, а не в лунки;

  • оптимальный доступ воздуха и тепла к каждой луковице.

Такой способ ускоряет прогрев почвы и снижает вероятность переувлажнения — главного врага лука.

Как подготовить грядку

  1. Выберите хорошо освещённое место, где нет застоя воды.

  2. Сделайте грядку шириной около 1 метра.

  3. Насыпьте на ней продольные гребни — 10-15 см высотой, с расстоянием 15-20 см между ними.

  4. Землю предварительно заправьте золой и перегноем.

Важно: почва должна быть рыхлой, но без избытка органики — лук не любит "жирной" земли.

Посадка: строго на гребень

Севок высаживается не в низину между бороздами, как мы привыкли, а на самую вершину гребня. Расстояние между луковицами — около 10 см.

Почему это важно:

  • вода не застаивается у корней;

  • растение получает больше света;

  • меньше риск загнивания и образования стрелок.

Уже через месяц заметно: перо мощное, ровное, зелёное, а головка — плотная и быстро наливается.

Дополнительные преимущества

Этот способ даёт не только крупный урожай, но и решает массу проблем:

  • легче рыхлить почву;

  • меньше сорняков;

  • улучшенный воздухообмен;

  • сокращение поливов в разы.

А ещё: на такой грядке проще проводить подкормки и обрабатывать лук от вредителей.

Метод посадки по-китайски — прост, но даёт впечатляющий результат. Даже если вы ни разу так не сажали — стоит попробовать на одной грядке. Возможно, больше вы не вернётесь к старому способу.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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