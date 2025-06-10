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В этом месте она никогда не вырастет: капуста мстит за ошибку при посадке

Садоводство

Сочная, хрустящая, плотная капуста — мечта любого огородника. Но что делать, если вместо зелёных мощных листьев растение покрывается жёлтым налётом, вянет и не даёт урожая? Причина почти всегда кроется в простых ошибках ухода.

Капуста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Капуста

1. Неправильный полив

Капуста — влаголюбивое растение, но избыток воды вреден не меньше, чем её нехватка.

  • Если почва переувлажнена, корни начинают гнить, и питание к листьям не поступает.

  • При недостатке влаги листья теряют упругость, желтеют, покрываются пятнами.

Как правильно: поливайте капусту нечасто, но обильно — 1-2 раза в неделю, в зависимости от погоды. Лучше всего — рано утром или вечером, строго под корень.

2. Нехватка азота

Жёлтые листья у капусты — первый признак азотного голодания. Без достаточного количества азота растение просто не может нарастить зелёную массу.

  • В первую очередь страдают нижние листья — они становятся бледно-зелёными, затем — лимонно-жёлтыми.

  • Кочан перестаёт развиваться, капуста "стоит" в росте.

Решение: используйте органику (настой коровяка, травяной чай) или минеральные азотные удобрения, но строго по дозировке. Подкормка нужна в фазе активного роста — вторая половина июня и начало июля.

3. Неправильное место посадки

Капуста не любит тень и кислые почвы. Если грядка расположена в полутени, рядом с забором или в низине — проблемы не избежать.

  • Недостаток света тормозит фотосинтез, листья теряют цвет.

  • Кислая почва вызывает нарушения в усвоении микроэлементов.

Что делать: сажайте капусту на открытом солнечном участке, где нет застоя воды. Перед посадкой обязательно проверьте кислотность почвы. При необходимости внесите доломитовую муку или золу.

Что ещё важно

Даже мелкие нюансы могут повлиять на здоровье капусты:

  • Густая посадка — листья не получают воздуха.

  • Перекормка калием или фосфором — нарушение баланса.

  • Слишком ранняя высадка — капуста попадает под возвратные заморозки.

Следите за растениями внимательно: желтизна всегда сигнализирует о проблеме, и чем раньше вы её устраните, тем выше шансы на хороший урожай.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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