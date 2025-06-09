Земля становится твёрже бетона, а деревья чахнут: кто виноват — вы не догадаетесь сразу

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Садоводство

На первый взгляд — обычное декоративное растение. Быстро растёт, не требует особого ухода, радует пышной листвой. Но на деле — настоящий вредитель, способный изменить структуру почвы до неузнаваемости.

Жимолость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жимолость

Речь идёт о бирючинe — кустарнике, который годами высаживают вдоль заборов, на живые изгороди и в тени деревьев.

Что не так с бирючиной

Всё дело в её корневой системе и химическом составе листьев:

  • корни мощные, агрессивные, расползаются на десятки метров и вытесняют соседние растения;

  • выделяют вещества, тормозящие рост других культур;

  • листья и опавшая листва подкисляют и истощают почву.

Если рядом есть клумбы, грядки или плодовые деревья, со временем они начнут чахнуть, а земля станет плотной и "пустой" — без червей и микрофлоры.

Где особенно вредна

Особенно опасно сажать бирючину:

  • рядом с теплицами и огородными грядками;

  • возле кустов смородины, малины, крыжовника;

  • в приствольных кругах плодовых деревьев;

  • вблизи других декоративных культур с поверхностными корнями.

Кустарник вытягивает из почвы влагу и питательные вещества, делая её практически мёртвой для других растений.

Почему её до сих пор сажают

Бирючина популярна из-за внешней неприхотливости:

  • быстро разрастается, создавая плотную живую изгородь;

  • легко переносит обрезку;

  • не боится засухи, жары, ветров.

Но как только она захватывает территорию — избавиться от неё крайне трудно. Корни восстанавливаются даже из маленьких обломков.

Как убрать и что посадить вместо

Удаление кустарника — задача не из лёгких. Чтобы убрать бирючину:

  1. выкопайте растение полностью, стараясь не оставить ни одного корня;

  2. обработайте почву глубоко разрыхляющими средствами или органикой (навоз, компост);

  3. несколько месяцев подряд следите за повторными всходами — они могут появиться вновь.

На месте бывшей бирючины лучше посадить:

  • барбарис;

  • спирею;

  • жимолость;

  • пузыреплодник.

Эти кустарники не истощают почву и отлично подходят для изгородей.

Кустарник может быть красивым, но разрушать землю под собой. Бирючина — именно такой случай. Если вы заметили, что растения рядом начали болеть или плохо развиваться, присмотритесь к "зелёному соседу". Возможно, пришло время с ним попрощаться.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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