Земля становится твёрже бетона, а деревья чахнут: кто виноват — вы не догадаетесь сразу

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд — обычное декоративное растение. Быстро растёт, не требует особого ухода, радует пышной листвой. Но на деле — настоящий вредитель, способный изменить структуру почвы до неузнаваемости.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жимолость

Речь идёт о бирючинe — кустарнике, который годами высаживают вдоль заборов, на живые изгороди и в тени деревьев.

Что не так с бирючиной

Всё дело в её корневой системе и химическом составе листьев:

корни мощные, агрессивные, расползаются на десятки метров и вытесняют соседние растения;

выделяют вещества, тормозящие рост других культур;

листья и опавшая листва подкисляют и истощают почву.

Если рядом есть клумбы, грядки или плодовые деревья, со временем они начнут чахнуть, а земля станет плотной и "пустой" — без червей и микрофлоры.

Где особенно вредна

Особенно опасно сажать бирючину:

рядом с теплицами и огородными грядками;

возле кустов смородины, малины, крыжовника;

в приствольных кругах плодовых деревьев;

вблизи других декоративных культур с поверхностными корнями.

Кустарник вытягивает из почвы влагу и питательные вещества, делая её практически мёртвой для других растений.

Почему её до сих пор сажают

Бирючина популярна из-за внешней неприхотливости:

быстро разрастается, создавая плотную живую изгородь;

легко переносит обрезку;

не боится засухи, жары, ветров.

Но как только она захватывает территорию — избавиться от неё крайне трудно. Корни восстанавливаются даже из маленьких обломков.

Как убрать и что посадить вместо

Удаление кустарника — задача не из лёгких. Чтобы убрать бирючину:

выкопайте растение полностью, стараясь не оставить ни одного корня; обработайте почву глубоко разрыхляющими средствами или органикой (навоз, компост); несколько месяцев подряд следите за повторными всходами — они могут появиться вновь.

На месте бывшей бирючины лучше посадить:

барбарис;

спирею;

жимолость;

пузыреплодник.

Эти кустарники не истощают почву и отлично подходят для изгородей.

Кустарник может быть красивым, но разрушать землю под собой. Бирючина — именно такой случай. Если вы заметили, что растения рядом начали болеть или плохо развиваться, присмотритесь к "зелёному соседу". Возможно, пришло время с ним попрощаться.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

