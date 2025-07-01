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Колорадский жук в панике: два цветка, которые выгоняют его с участка навсегда

2:34
Садоводство

Колорадский жук — настоящая головная боль для любого, кто выращивает картофель. Кажется, от этих полосатых нахлебников просто нет спасения. Но природа, как часто бывает, предлагает удивительно простое и экологичное решение, обходящееся без "химии" и сложных манипуляций.

Посадка картофеля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Посадка картофеля

Секрет защиты скрывается в обычных, но очень полезных цветах, которые легко вырастить прямо рядом с картофельными грядками.

Главные защитники

Бархатцы

Это самое мощное оружие. Их специфический, довольно резкий аромат действует на колорадского жука как сильнейший репеллент. Этот запах просто перебивает тот самый привлекательный для вредителя аромат картофельной ботвы. Жук либо теряет способность найти свою любимую еду, либо просто теряет к ней всякий интерес, облетая защищенные грядки стороной.

Календула

Еще один надежный помощник. Ее яркие, солнечные цветы не только украшают огород, но и выделяют вещества, эффективно отпугивающие не только взрослых жуков, но и их прожорливых личинок. Кстати, календула поможет и от других незваных гостей картофеля.

Ключ к успеху — правильная посадка

  • Сажайте цветы не где-то в сторонке, а непосредственно по границам картофельного участка, создавая живой защитный барьер из бархатцев или календулы.
  • Для максимального эффекта: высаживайте их строчками между рядами картофеля. Чем плотнее и ближе к картофельным кустам будут цвести ваши "телохранители", тем сильнее будет их отпугивающее действие.
  • Сроки: важно посеять семена или высадить рассаду заранее или одновременно с посадкой картофеля. Защитный эффект будет нарастать по мере роста цветов и усиления их аромата.

Что это даст

  • Хотя метод и не дает 100% гарантии при огромных нашествиях, он значительно сокращает популяцию вредителя. Вы заметите, что жуков стало ощутимо меньше, а личинок — почти нет.
  • Ботва останется чистой и здоровой. Растения смогут направить все свои силы на формирование крупных, качественных клубней, а не на борьбу с повреждениями.
  • Дополнительный бонус: цветущие бархатцы и календула привлекают полезных насекомых-хищников (божьих коровок, златоглазок, журчалок), которые с удовольствием поедают яйца и личинок колорадского жука и других вредителей.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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