Розы или разочарование: одна ошибка в июне и вы останетесь без цветения

Розы — королевы сада, покоряющие пышным цветением, изысканным ароматом и стремительным ростом. Но чтобы они по-настоящему раскрыли свою красоту и были здоровы, им необходима правильная "диета".
Особенно важна подкормка в июне, в разгар активного роста. В это время розам как никогда нужны питательные вещества: азот — для сильных побегов и листвы, фосфор и калий — для формирования крупных, ярких бутонов и устойчивости.
Сбалансированное питание — залог крепкого иммунитета, который защитит ваши розы от болезней. Без него растения слабеют, становясь легкой добычей для грибков и вирусов. Давайте разберемся, чем и как подкормить розы в июне для роскошного цветения и отменного здоровья.
Удобрять розы можно двумя основными путями, каждый со своими особенностями:
Перед внесением любых удобрений под корень обязательно хорошо пролейте почву водой. Это защитит нежные корни от ожога.
Самый быстрый способ доставки питания. Сюда относятся растворы минеральных удобрений (кальциевая селитра, монокалийфосфат), комплексных минеральных удобрений и органики (коровяк, зольный настой, гуматы). Готовьте растворы строго по инструкции на упаковке и вносите в приствольный круг.
Удобны тем, что их не нужно растворять. Важно точно соблюдать норму расхода (указана в г/кв.м). После рассыпания гранул по поверхности почвы аккуратно прорыхлите землю и обильно полейте.
"Гранулированные удобрения пролонгированного действия: настоящие "долгоигры". Их вносят всего 1-2 раза за сезон, и они постепенно отдают питание растениям в течение нескольких месяцев", — советуют садоводы.
Питательные вещества усваиваются почти мгновенно через листья. Отлично подходит для экстренной помощи или когда нужно быстро восполнить дефицит микроэлементов. Подходят и минеральные, и органические составы.
Опрыскивайте розы только рано утром или вечером после захода солнца! Яркое солнце может вызвать серьезные ожоги на мокрых листьях.
Розы благодарно откликаются и на натуральную органику, и на "минералку". Хорошо работает их грамотное сочетание.
Настой коровяка для роз:
Можно вносить под корень или опрыскивать по листу 1-2 раза в месяц. Норма: взрослый куст — 3-5 л, молодой — 1-2 л.
Мульчирование приствольного круга: простой и эффективный способ ухода и подкормки.
Совет: Наносите слой мульчи толщиной около 5 см вокруг основания куста, избегая непосредственного контакта со стволом.
Основная задача — стимулировать рост побегов и листьев. Вносят в начале июня при старте активного роста, затем примерно раз в месяц. Важно! Прекратите азотные подкормки за 3 недели до ожидаемых устойчивых заморозков, чтобы побеги успели вызреть.
Ключевые для бутонизации, цветения и подготовки к зиме. Справка: Фосфор укрепляет корни, калий делает цветки ярче, плотнее и продлевает цветение.
Если нет времени смешивать компоненты самостоятельно, используйте готовые сбалансированные комплексы:
Агрикола для роз (NPK 13-15-18 + 0.5% MgO): разведите 10 мл концентрата в 1 литре воды для корневой подкормки. Применяйте каждые 10-14 дней.
Пуршат М: содержит полный комплекс NPK + магний, серу, железо, медь, цинк, марганец и бор. Растворите 10-15 г препарата в 10 литрах воды. Поливайте розы этим раствором раз в неделю с весны до осени.
Бона форте для роз и пионов пролонгированного действия: уникально тем, что содержит не только NPK, кремний и магний, но и витамины, янтарную кислоту. Вносится в грунт всего 1 раз за сезон.
Фертика для роз (NPK 18-9-11 + микроэлементы): рассыпьте 40-45 г удобрения на 1 квадратный метр площади посадок роз. Легко заделайте в поверхностный слой почвы и обильно полейте водой.
Ому для роз (NPK 7-7-8 + MgO + органика, гуминовые соединения, микроэлементы): внесите 10-30 г удобрения на 1 квадратный метр клумбы, заделайте в грунт и хорошо пролейте водой.
Системный подход — залог непрерывного летнего цветения. В июне розы подкармливают трижды:
Вариант 1: Полить раствором кальциевой селитры (азот), а после раскрытия листьев опрыскать раствором сульфата калия (калий).
Вариант 2: Использовать комплексное удобрение с преобладанием азота и калия, например, Фертика универсал-2 весна-лето (NPK 12-6-14).
Вариант 3: Внести сбалансированный комплекс типа Флоризель универсальное или Флоризель для роз (NPK примерно равные).
"Все удобрения разводят строго по инструкции, соблюдая дозировку. Если кормить "на глаз", велика вероятность гибели куста", — предупреждают садоводы.
Полить под корень раствором монокалийфосфата (10-15 г на 10 л воды). Отлично продлевает цветение.
Не забываем про микроэлементы! Они критически важны для здоровья и декоративности роз.
Третья декада (конец месяца): подготовка ко второй волне цветения. Нужен калий.
Идеально подойдет удобрение с повышенным содержанием калия, например, Агрикола для роз (NPK 13-15-18 + MgO и микроэлементы).
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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