Розы или разочарование: одна ошибка в июне и вы останетесь без цветения

Розы — королевы сада, покоряющие пышным цветением, изысканным ароматом и стремительным ростом. Но чтобы они по-настоящему раскрыли свою красоту и были здоровы, им необходима правильная "диета".

Фото: Designed by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розы

Особенно важна подкормка в июне, в разгар активного роста. В это время розам как никогда нужны питательные вещества: азот — для сильных побегов и листвы, фосфор и калий — для формирования крупных, ярких бутонов и устойчивости.

Сбалансированное питание — залог крепкого иммунитета, который защитит ваши розы от болезней. Без него растения слабеют, становясь легкой добычей для грибков и вирусов. Давайте разберемся, чем и как подкормить розы в июне для роскошного цветения и отменного здоровья.

Способы внесения удобрений для роз

Удобрять розы можно двумя основными путями, каждый со своими особенностями:

Корневая подкормка: самый распространенный метод

Перед внесением любых удобрений под корень обязательно хорошо пролейте почву водой. Это защитит нежные корни от ожога.

В жидком виде:

Самый быстрый способ доставки питания. Сюда относятся растворы минеральных удобрений (кальциевая селитра, монокалийфосфат), комплексных минеральных удобрений и органики (коровяк, зольный настой, гуматы). Готовьте растворы строго по инструкции на упаковке и вносите в приствольный круг.

Гранулированные:

Удобны тем, что их не нужно растворять. Важно точно соблюдать норму расхода (указана в г/кв.м). После рассыпания гранул по поверхности почвы аккуратно прорыхлите землю и обильно полейте.

"Гранулированные удобрения пролонгированного действия: настоящие "долгоигры". Их вносят всего 1-2 раза за сезон, и они постепенно отдают питание растениям в течение нескольких месяцев", — советуют садоводы.

Внекорневая подкормка: быстрый "энергетик" для роз

Плюсы:

Питательные вещества усваиваются почти мгновенно через листья. Отлично подходит для экстренной помощи или когда нужно быстро восполнить дефицит микроэлементов. Подходят и минеральные, и органические составы.

Важное правило:

Опрыскивайте розы только рано утром или вечером после захода солнца! Яркое солнце может вызвать серьезные ожоги на мокрых листьях.

Чем опрыскивать:

Хелатные комплексы (Акварин хелат и др.): отлично предотвращают хлороз (пожелтение листьев). Раствор сульфата магния (15-20 г на 10 л воды): укрепляет иммунитет и улучшает качество цветения. Настой золы: натуральный источник калия, магния и фосфора. Приготовление: 1-2 стакана золы залейте 10 л воды, дайте настояться, процедите. Опрыскивайте листву. Справка: зольный настой обогащен калием, магнием и фосфором — элементами, необходимыми для обильного цветения растений.

Чем подкормить розы: органика и минеральные удобрения

Розы благодарно откликаются и на натуральную органику, и на "минералку". Хорошо работает их грамотное сочетание.

Органические подкормки роз:

Настой коровяка для роз:

Смешайте 1 часть свежего коровяка с 10 частями воды в пластиковой бочке/ведре.

Поставьте в теплое светлое место, неплотно прикройте крышкой.

Дайте побродить 7-14 дней. Готовность определяется по однородному цвету раствора и прекращению брожения.

Перед использованием разбавьте концентрат в 10 раз! (1 часть настоя + 10 частей воды).

Для усиления эффекта: Добавьте на 10 л разбавленного раствора 1 стакан (200 мл) древесной золы, хорошо перемешайте.

Можно вносить под корень или опрыскивать по листу 1-2 раза в месяц. Норма: взрослый куст — 3-5 л, молодой — 1-2 л.

Мульчирование приствольного круга: простой и эффективный способ ухода и подкормки.

Органическая мульча (скошенная трава, компост, перепревший навоз, сапропель, щепа) не только подавляет сорняки, но и, постепенно разлагаясь, питает розы.

Преимущества: Сохраняет влагу в почве, защищает от перегрева и растрескивания, сокращает прополки, работает как долгоиграющее удобрение.

Совет: Наносите слой мульчи толщиной около 5 см вокруг основания куста, избегая непосредственного контакта со стволом.

Минеральные удобрения для роз:

Азотные

Основная задача — стимулировать рост побегов и листьев. Вносят в начале июня при старте активного роста, затем примерно раз в месяц. Важно! Прекратите азотные подкормки за 3 недели до ожидаемых устойчивых заморозков, чтобы побеги успели вызреть.

Калийно-фосфорные

Ключевые для бутонизации, цветения и подготовки к зиме. Справка: Фосфор укрепляет корни, калий делает цветки ярче, плотнее и продлевает цветение.

Комплексные удобрения для подкормки роз

Если нет времени смешивать компоненты самостоятельно, используйте готовые сбалансированные комплексы:

Агрикола для роз (NPK 13-15-18 + 0.5% MgO): разведите 10 мл концентрата в 1 литре воды для корневой подкормки. Применяйте каждые 10-14 дней.

Пуршат М: содержит полный комплекс NPK + магний, серу, железо, медь, цинк, марганец и бор. Растворите 10-15 г препарата в 10 литрах воды. Поливайте розы этим раствором раз в неделю с весны до осени.

Бона форте для роз и пионов пролонгированного действия: уникально тем, что содержит не только NPK, кремний и магний, но и витамины, янтарную кислоту. Вносится в грунт всего 1 раз за сезон.

Фертика для роз (NPK 18-9-11 + микроэлементы): рассыпьте 40-45 г удобрения на 1 квадратный метр площади посадок роз. Легко заделайте в поверхностный слой почвы и обильно полейте водой.

Ому для роз (NPK 7-7-8 + MgO + органика, гуминовые соединения, микроэлементы): внесите 10-30 г удобрения на 1 квадратный метр клумбы, заделайте в грунт и хорошо пролейте водой.

График подкормки роз в июне

Системный подход — залог непрерывного летнего цветения. В июне розы подкармливают трижды:

Первая декада (начало месяца): стимулируем рост и закладку бутонов. Нужен азот + калий.

Вариант 1: Полить раствором кальциевой селитры (азот), а после раскрытия листьев опрыскать раствором сульфата калия (калий).

Вариант 2: Использовать комплексное удобрение с преобладанием азота и калия, например, Фертика универсал-2 весна-лето (NPK 12-6-14).

Вариант 3: Внести сбалансированный комплекс типа Флоризель универсальное или Флоризель для роз (NPK примерно равные).

"Все удобрения разводят строго по инструкции, соблюдая дозировку. Если кормить "на глаз", велика вероятность гибели куста", — предупреждают садоводы.

Вторая декада (середина месяца): поддержка цветения, улучшение качества бутонов. Акцент на фосфор + калий + микроэлементы.

Полить под корень раствором монокалийфосфата (10-15 г на 10 л воды). Отлично продлевает цветение.

Не забываем про микроэлементы! Они критически важны для здоровья и декоративности роз.

Третья декада (конец месяца): подготовка ко второй волне цветения. Нужен калий.

Идеально подойдет удобрение с повышенным содержанием калия, например, Агрикола для роз (NPK 13-15-18 + MgO и микроэлементы).

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

