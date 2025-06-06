Сухо, темно, сыро? Эти овощи будто специально созданы для огородов-неудачников

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник знает такой уголок: или глина как бетон, где после дождя можно запускать кораблики, или песчаная плешь, где влага исчезает, не успев добраться до корней. А может, это просто кусок тени у забора, где не растёт ничего, кроме мха и отчаяния.

Фото: commons.wikimedia.org. by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фасоль

Но выбрасывать лопату рано. Есть овощи, которые будто созданы для этих сложных условий.

На болоте и в сырости — король ревень

Если участок тяжёлый, сырые места после дождей не просыхают, а садовый насос только грустит — туда высаживают ревень. Он переживёт и воду, и холод, и нехватку солнца. Его черешки будут радовать весной одними из первых — для компотов, пирогов, варенья. Главное — не трогать в первый год: дайте окрепнуть.

Мангольд: красавец с характером

Любит влагу, не боится прохлады, а ещё добавит эстетики грядке. Красные, жёлтые, белые черешки мангольда — настоящее украшение. Листья можно срезать всё лето — он щедрый.

На песке и под солнцем — фасоль и чечевица

Если земля будто на пляже, и солнце палит без пощады — туда фасоль. Особенно вьющаяся спаржевая. Ей достаточно забора, чтобы оплестись, создать тень другим и добыть воду с глубины. Бонус — удобрит почву азотом.

Рядом прекрасно чувствует себя и чечевица. Она скромна, но надёжна: не капризничает, не требует удобрений и спокойно переносит засуху.

Для тени — щавель, и всё будет зелено

Щавель не жалуется. Даже если солнце заглядывает на участок только по большим праздникам, он будет давать нежную зелень для супов и пирогов всё лето. Он не просит подкормок, не боится тени и почти не требует внимания.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.



