Без удобрений и подкормок: секрет кабачков-гигантов раскрыт

Кажется, чтобы вырастить огромные кабачки, нужно регулярно подкармливать, рыхлить, поливать и умолять садовых богов о милости. Но на самом деле всё проще: иногда достаточно просто вовремя… щёлкнуть ножницами.
Именно так. Секрет рекордных размеров кроется не в подкормках, а в том, чтобы остановить кабачок — пока он сам себя не измотал.
Кабачок — настоящая фабрика по производству листвы и побегов. Он готов расти бесконечно, выбрасывая плети, цветы и завязи. И всё бы ничего, да только ресурсов на такое буйство зелени у него уходит больше, чем на сами плоды. В итоге: много листвы — мало кабачков.
Прищипнуть. Дождитесь, когда главный стебель вытянется до 1-1,2 метра, на нём будет несколько листьев и 2-4 завязи. Берёте острый секатор и срезаете верхушку — точку роста. Всё. Растение получает сигнал: хватит тянуться, пора кормить детей.
С этого момента весь "бюджет" кабачка перераспределяется. Вместо бесконечного роста он начинает вкладываться в уже существующие плоды. Они растут быстрее и мощнее. В ход идут и корни, которые за это время набрали силу.
До прищипки кабачок разбрасывает силы во все стороны. После — сосредотачивается. Он перестаёт тратить энергию на новые завязи и листву. Зато те 2-4 плода, которые были на момент прищипки, увеличиваются буквально на глазах.
Если грядка подготовлена нормально — нет. Растению вполне хватит внутренних резервов. Конечно, если почва истощена, можно немного помочь, но в большинстве случаев — это лишнее.
Небольшие боковые побеги всё же появятся. Но они будут слабее, и вы легко сможете их прищипнуть или оставить, если не мешают. Главное — не опоздать с основной обрезкой. Слишком поздно — эффект слабый, слишком рано — растение не успеет набрать силу.
Метод отлично работает в открытом грунте, особенно если хочется получить пару крупных кабачков для фаршировки или хранения.
Попробуйте на нескольких кустах. Рядом с непритронутыми кабачками — это будут настоящие гиганты. И без капли удобрений.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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