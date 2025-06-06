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Выглядит просто, а на деле — квест: почему туя не прощает небрежной посадки

2:13
Садоводство

Кажется, что может быть проще — выкопал яму, поставил саженец, засыпал землёй. Но с туей всё сложнее: одно неудачное действие, и красавица засохнет к лету или вымокнет осенью.

Туя
Фото: Own work by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туя

Когда сажать — зависит от корней

Саженцы с открытой корневой системой переносят пересадку только весной или осенью. А вот экземпляры из контейнеров можно сажать весь тёплый сезон. Лучше всего — ранней весной: земля влажная, солнце ещё мягкое, а дерево успевает прижиться до холодов.

Температура важна

Перед посадкой обязательно проверьте температуру грунта — он должен прогреться до +7 °C на глубине будущей лунки. Это легко сделать обычным термометром.

Свет — да, но в меру

Туя не любит крайностей. Под палящим солнцем её хвоя сгорит, в густой тени дерево зачахнет. Идеально — лёгкая полутень, защищённая от ветра и застоя воды.

Яма — с запасом

Размеры ямы должны быть в два раза больше корневого кома. Например, для саженца в 30 см — копайте 60 см вглубь. На дно обязательно дренаж: керамзит или галька. Поверх — смесь из земли, торфа и песка (2:1:1). Крупные деревья требуют ещё больше: яма до 80 см и дренаж до 20 см.

Удобрение — с умом

Перед посадкой вносят удобрение для хвойных — 3-4 ст. ложки. Гранулы хорошо перемешивают с грунтом, чтобы избежать ожога корней.

Секрет удачной посадки

Открытую корневую — в воду со стимулятором на 6-12 часов. Контейнерные — аккуратно достать, осмотреть, убрать повреждённые корни. Сажать нужно так, чтобы корневая шейка осталась на 2 см выше уровня земли. Грунт подсыпают поэтапно, плотно утрамбовывая.

Финишная прямая

После посадки тую щедро поливают (до 20 л воды) и мульчируют торфом или щепой. В жару её стоит немного притенить — пока корни не начнут работать как следует.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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