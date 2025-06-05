Жуткие ожоги и заражённые участки: как остановить борщевик

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огромные листья, мощный стебель, эффектный внешний вид… Но это не декоративный гигант — это борщевик Сосновского. Растение, которое вызывает тяжёлые химические ожоги, особенно опасное для детей и пожилых. Ожоги от него могут оставить уродливые рубцы на всю жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Natubico, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Борщевик

Почему борщевик так страшен

Его сок вызывает ожог при попадании на кожу — под действием солнца повреждаются глубокие слои эпидермиса.

Он вытесняет все другие растения, буквально захватывая территорию.

Размножается молниеносно: даже крошечные корешки дают жизнь новым зарослям.

Корни уходят глубоко в землю, срезать лопатой бесполезно.

Привычные гербициды зачастую бессильны — нужен особый подход.

Как навсегда избавиться от борщевика

Обычная химия не работает. Но есть метод, основанный на синергии — усилении действия нескольких препаратов сразу. И вот как он работает:

1. Глифосат

Главный компонент. Используется в максимально допустимой концентрации, растворённый в воде. Проникает вглубь растения.

2. Метсульфурон-метил

Мощный гербицид для глубокой деструкции тканей. Наносит удар по корневой системе.

3. Дикамба

Бьёт по широколистным сорнякам и усиливает действие остальных. Вносится в дозе у верхней границы нормы.

Все компоненты смешиваются и наносятся вечером, после захода солнца, на молодые листья и стебли весной. Раствор попадает в почву — и это хорошо: часть веществ действует оттуда, проникая к самым корням.

Важно знать

Метод неэкологичен, но часто это единственный способ не дать борщевику рассеять миллионы новых семян. Задержка означает новые очаги и ожоги у людей. Если не вы — то он.

Уточнения

Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке).

