Жуткие ожоги и заражённые участки: как остановить борщевик

Огромные листья, мощный стебель, эффектный внешний вид… Но это не декоративный гигант — это борщевик Сосновского. Растение, которое вызывает тяжёлые химические ожоги, особенно опасное для детей и пожилых. Ожоги от него могут оставить уродливые рубцы на всю жизнь.
Его сок вызывает ожог при попадании на кожу — под действием солнца повреждаются глубокие слои эпидермиса.
Он вытесняет все другие растения, буквально захватывая территорию.
Размножается молниеносно: даже крошечные корешки дают жизнь новым зарослям.
Корни уходят глубоко в землю, срезать лопатой бесполезно.
Привычные гербициды зачастую бессильны — нужен особый подход.
Обычная химия не работает. Но есть метод, основанный на синергии — усилении действия нескольких препаратов сразу. И вот как он работает:
1. Глифосат
Главный компонент. Используется в максимально допустимой концентрации, растворённый в воде. Проникает вглубь растения.
2. Метсульфурон-метил
Мощный гербицид для глубокой деструкции тканей. Наносит удар по корневой системе.
3. Дикамба
Бьёт по широколистным сорнякам и усиливает действие остальных. Вносится в дозе у верхней границы нормы.
Все компоненты смешиваются и наносятся вечером, после захода солнца, на молодые листья и стебли весной. Раствор попадает в почву — и это хорошо: часть веществ действует оттуда, проникая к самым корням.
Метод неэкологичен, но часто это единственный способ не дать борщевику рассеять миллионы новых семян. Задержка означает новые очаги и ожоги у людей. Если не вы — то он.
Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке).
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