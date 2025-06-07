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Черное золото для огорода прямо у вас в квартире: удобрение, которое вы делаете сами бесплатно

3:07
Садоводство

Дождевые черви — тихие, но невероятно эффективные союзники каждого садовода. Пока мы спим, они превращают кухонные отходы в суперудобрение — биогумус. Он питательнее обычного перегноя в 10 раз, улучшает структуру почвы и буквально оживляет корни растений.

Червь
Фото: flickr.com by s shepherd, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Червь

И чтобы обзавестись этим "черным золотом", не нужно строить компостную кучу на участке. Вермикомпостер можно собрать даже у себя на кухне — компактно, чисто и без запаха.

Как выбрать червей

Всё начинается с правильного выбора:

  • Калифорнийские черви - чемпионы по размножению, но не переносят холод (ниже +10 °C).

  • Старатели - не боятся морозов, идеально подходят для дачи.

  • Дендробены - крепкие и выносливые, хорошо себя чувствуют даже в прохладных помещениях.

Как собрать вермикомпостер

Вам понадобятся три пластиковых ящика с крышками.

  • Нижний — без отверстий, собирает "вермичай" (жидкое удобрение).

  • Два верхних — с отверстиями 5-8 мм, это дом для червей.

Наполните верхний ящик смесью кокосового волокна и измельчённой бумаги (газет), увлажните до состояния отжатой губки. Выпустите червей, накройте всё куском картона — и ваша мини-ферма запущена.

Чем кормить, а что исключить

Подходят

  • овощные и фруктовые очистки (кроме цитрусов),

  • чайная заварка,

  • кофейная гуща,

  • яичная скорлупа,

  • бумага, картон (без краски).

Не подходят

  • мясо,

  • молочные продукты,

  • лук и чеснок,

  • цитрусы,

  • жирная пища.

Корм добавляйте понемногу — лучше недокормить, чем перекормить.

Уход и сбор удобрения

  • Поддерживайте влажность 70-80 % - опрыскивайте субстрат каждые 1-2 дня.

  • Раз в неделю рыхлите верхний слой обычной вилкой — это насыщает компост кислородом.

  • Когда первый ящик заполнится, поставьте сверху второй — черви мигрируют сами.

Через 3-4 месяца нижний ящик заполнится рассыпчатым биогумусом. Просейте, чтобы отделить червей — они вернутся в работу.

Как использовать результат

Биогумус

  • для рассады (1 часть на 3 части земли),
  • в лунки при посадке,

  • в качестве мульчи.

Жидкий вермичай

  • разбавьте водой 1:50 и используйте для полива,

  • храните в холодильнике до месяца.

Если пошло что-то не так

  • Запах - перекорм или нехватка кислорода. Убавьте еду, добавьте сухой бумаги.

  • Плесень - слишком влажно. Уберите поражённый слой, дайте подсохнуть.

  • Мухи - накройте корм влажной газетой.

Вермикомпостирование — это не просто способ утилизировать отходы. Это путь к экологичной жизни, заботе о природе и роскошному урожаю. А ещё - удивительный повод заглянуть в подземный мир и понаблюдать, как работает природа.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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