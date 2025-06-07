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Цветущая кровать и лестница с клубникой — дачный дизайн нового уровня

2:10
Садоводство

Представьте себе, что обычный забор или старая лестница превращаются в живое произведение искусства. Вертикальное озеленение — это не только красиво, но и практично. Оно добавляет участку глубину, маскирует неприглядные детали и, самое главное, экономит ценное пространство.

Парк
Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парк

Воплотить эту идею можно без особых затрат и сложных конструкций. Всё, что нужно — немного фантазии, пара ненужных предметов из сарая и подходящие растения.

С чего начать

Опора — ваша основа.
Прислоните деревянную лестницу к забору — и у вас уже готова отличная конструкция для вьющихся цветов. По её ступеням с удовольствием потянутся душистый горошек, ипомея или девичий виноград.

Если лестница неустойчива, просто вкопайте её в землю на 30-40 см и зафиксируйте металлическими скобами — и она прослужит весь сезон.

Кашпо на ступенях — двойная выгода.
На перекладины можно повесить горшки с ампельной клубникой, петунией, лобелией. Так вы получите и урожай, и невероятно фотогеничный уголок сада.

А что насчёт старой кровати

Да, вы не ослышались! Металлическая кровать с прутьями — отличная вертикальная решётка. Установите её вертикально, закрепив у стены или забора, и пустите по ней плетистые розы, клематисы или лагенарию.

Всего через пару недель жёсткие линии скроются за зелёным каскадом, а летом и осенью конструкция буквально взорвётся цветами.

Несколько советов

  • Выбирайте лёгкие, неприхотливые растения - чтобы не перегружать конструкцию и упростить уход.

  • Следите, чтобы опоры были надёжно закреплены - особенно если они нестандартной формы.

  • Не бойтесь экспериментировать! Старая стремянка, дверная рама или даже фрагмент решётки от кровати — всё это может стать арт-объектом вашего участка.

Иногда самая странная вещь, покрытая листвой и цветами, становится самой запоминающейся деталью сада.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design — рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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