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Не тратьте деньги! Обычная пластиковая бутылка может спасти урожай

2:41
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, сколько пользы можно выжать из обычной пластиковой бутылки? То, что обычно отправляется в мусор, на участке может стать настоящей находкой. Немного фантазии — и у вас появляются мини-парники, ловушки для вредителей, системы полива и даже вертикальные грядки. И всё это — бесплатно.

Бутылки
Фото: freepik.com by photogenia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутылки

Пластиковые бутылки — универсальный помощник, который сэкономит воду, защитит посадки и даже спасёт от заморозков. Вот пять практичных способов дать бутылкам вторую жизнь и облегчить себе жизнь в саду.

1. Мини-теплица для рассады

Обрежьте дно у бутылки и накройте всходы томатов, перцев или огурцов. Днём откручивайте крышку для вентиляции, на ночь — закрывайте, чтобы сохранить тепло. Это не просто защита от холода — это настоящая микротеплица. Для высоких культур используйте пятилитровки, разрезанные пополам.

2. Ловушки для вредителей

Слизни и медведки не устоят перед заманчивым запахом.
Налейте в бутылку немного пива или сладкого сиропа, закопайте её по горлышко в землю — и капкан готов. Насекомые заползают внутрь, но выбраться не могут. Меняйте приманку каждые 2-3 дня — и вредителей станет заметно меньше.

3. Капельный полив

Сделайте 2-3 отверстия в крышке, наполните бутылку водой и вкопайте её горлышком вниз возле растения. Вода будет медленно уходить вглубь, увлажняя почву прямо у корней. Особенно удобно, если вы уезжаете — растения не пересохнут. Для кабачков, тыквы и других крупных культур используйте пятилитровые ёмкости.

4. Защита деревьев от грызунов

Пластик может стать настоящей бронёй для молодых деревьев. Разрежьте бутылку вдоль и оберните ею ствол, закрепив скотчем или проволокой. Мыши и зайцы останутся ни с чем — коре ничего не угрожает.

5. Вертикальные грядки

Срежьте верх у бутылок, сделайте отверстия в дне и наполните их грунтом. Закрепите на стене, заборе, старой лестнице — и вот у вас компактный вертикальный сад. Отлично подойдут для клубники, мяты, базилика или даже цветов.

Буквально за пару дней можно оборудовать свой участок простыми решениями, которые работают ничуть не хуже дорогих покупных. Не выбрасывайте пластик — дайте ему вторую жизнь, и вы удивитесь, сколько проблем он поможет решить.

Уточнения

Буты́лка (от фр. bouteille, возможно, через пол. butelka) — ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным для закупоривания пробкой.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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