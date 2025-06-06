Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя

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1:32
Садоводство

Этот незаметный сорняк — частый гость на дачных участках. Он стелется ковром, вытесняет полезные культуры и портит вид грядок. Но хорошая новость в том, что бороться с мокрицей не так уж сложно — особенно если подключить простые и доступные средства.

Мокрица
Фото: Own work by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мокрица

Секрет в золе и извести

Один из самых доступных способов — обработка почвы золой или известью. Это меняет кислотность, и мокрице становится некомфортно. Такой метод можно применять в начале сезона, но лучше комбинировать его с другими.

Подключаем мульчу и тяпку

Чтобы не дать мокрице разгуляться, дачники укрывают землю: скошенной травой, соломой или даже плотной тканью. Это ограничивает доступ света и не даёт сорняку прорастать. Плюс — меньше полива и меньше хлопот. А в особо запущенных случаях не обойтись без классической механической прополки.

Домашние средства — в бой

Когда хочется обойтись без химии, выручают народные рецепты. На грядках уже давно используют чеснок, соль, уксус и даже соду. Из них готовят смеси и обрабатывают места скопления мокрицы.

Один из самых популярных рецептов:

  • 3 литра воды

  • 2,5 стакана 15% уксуса

  • 6 столовых ложек соли

Компоненты смешивают, переливают в пульверизатор и аккуратно обрабатывают растения. Главное — не попасть на культурные посадки.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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