Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя

Этот незаметный сорняк — частый гость на дачных участках. Он стелется ковром, вытесняет полезные культуры и портит вид грядок. Но хорошая новость в том, что бороться с мокрицей не так уж сложно — особенно если подключить простые и доступные средства.
Один из самых доступных способов — обработка почвы золой или известью. Это меняет кислотность, и мокрице становится некомфортно. Такой метод можно применять в начале сезона, но лучше комбинировать его с другими.
Чтобы не дать мокрице разгуляться, дачники укрывают землю: скошенной травой, соломой или даже плотной тканью. Это ограничивает доступ света и не даёт сорняку прорастать. Плюс — меньше полива и меньше хлопот. А в особо запущенных случаях не обойтись без классической механической прополки.
Когда хочется обойтись без химии, выручают народные рецепты. На грядках уже давно используют чеснок, соль, уксус и даже соду. Из них готовят смеси и обрабатывают места скопления мокрицы.
Один из самых популярных рецептов:
3 литра воды
2,5 стакана 15% уксуса
6 столовых ложек соли
Компоненты смешивают, переливают в пульверизатор и аккуратно обрабатывают растения. Главное — не попасть на культурные посадки.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
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