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Полив в жару может убить ваши растения — вот как спасти их правильно

Садоводство

Лето в разгаре. Солнце жарит без пощады, а ваш ухоженный участок всё больше напоминает выжженную степь? Руки так и тянутся схватить шланг и залить грядки "от души". Но будьте осторожны — в жару вода может не помочь, а навредить.

полив огорода
Фото: freepik.com is licensed under public domain
полив огорода

Избыточный полив превращает грядки в болото, а корни — в задыхающиеся островки. Влага не успевает впитаться, листья покрываются ожогами, и вы создаёте идеальные условия для грибковых заболеваний. Да-да, даже с добрыми намерениями можно погубить урожай.

Главное — не сколько, а как

Забудьте про лёгкий душ в полдень. Это не спасение, а вред. Капли на листьях действуют как линзы, фокусируя солнечные лучи и обжигая зелень. Вода испаряется быстрее, чем успевает дойти до корней.

Поливайте редко, но глубоко и строго под кореньДля овощей вроде томатов, перцев и капусты нужно промочить почву хотя бы на 20-30 см. Для деревьев — до полуметра. Не уверены, насколько глубоко прошёл полив? Воткните палочку или шпажку через пару часов. Влажно — отлично. Сухо — льем ещё.

Когда лучше всего поливать

Идеальное время — раннее утро, до 7-8 часов.
Почва ещё прохладная, испарение минимальное, листья успеют просохнуть до жары. Вечер — запасной вариант. Но он подходит не всем, особенно если у вас теплица или плотные посадки: излишняя влага ночью — рай для плесени и гнили.

Если вас нет рядом

Уезжаете на дачу только на выходные? Не на кого оставить грядки? Тогда вам в помощь мульча и системы капельного полива.

Толстый слой мульчи (10-15 см) из подсушенной травы, соломы, щепы или даже картона сохраняет влагу, охлаждает почву и не даёт ей пересыхать.

Можно дополнить систему бутылками с водой.
Возьмите пластиковую бутылку (1,5-5 литров), сделайте отверстия внизу, закопайте рядом с растением — горлышко должно торчать над поверхностью. Заливаете воду — и она медленно уходит прямо к корням.

А если у вас есть шланг, сделайте в нём тонкие проколы и подключите к бочке или крану с небольшим напором. Получится простейшая капельница.

Учим растения выживать

И помните: полив — это не спасение, а стратегия.
Если слегка подсушивать верхний слой между глубокими поливами, корни уходят глубже, становятся сильнее и растение легче переживает стресс.

Ваша цель — не заболоченный тропический лес, а выносливый, устойчивый к жаре сад. Учите его пить с умом — и он отблагодарит щедрым урожаем.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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