Огород под старым ковром: почему это уже не странность, а лайфхак сезона

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Садоводство

Каждое лето одни дачники устают поливать и полоть, а другие просто укрывают грядки — и получают такой же, а то и лучший урожай. Всё дело в мульче. Под слоем соломы, скошенной травы или даже старого ковра почва "живёт своей жизнью": остаётся влажной, рыхлой и тёплой, а сорняки не могут пробиться наружу.

Томаты, помидоры
Фото: Tomatoes Uploaded by Fæ by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томаты, помидоры

Что даёт мульчирование

  • Сорняки не пройдут. Им тяжело пробиться сквозь слой укрытия, особенно если он плотный.

  • Влага остаётся в почве. Мульча не даёт земле пересыхать, а значит — меньше поливов и больше пользы от каждого дождя.

  • Почва остаётся рыхлой. Без корки и размываний. Корням есть куда расти, а урожай становится стабильнее.

  • Борьба с фитофторой. Слой мульчи не даёт спорам болезней подниматься на листья во время полива или дождя.

  • Температурная подушка. Под мульчей земля не перегревается днём и не остывает резко ночью — растения меньше стрессуют.

Чем укрывать грядки

  • Скошенная трава. Самый доступный и экологичный вариант. Главное — не использовать траву с семенами и болезнями.

  • Солома. Классика. Лёгкая, сухая, долго держит форму.

  • Листья. Подойдут опавшие листья без признаков плесени.

  • Агроволокно. Под ним тоже сохраняется влага и почва остаётся тёплой.

  • Старый ковёр или мешковина. Если ничего другого нет — можно использовать даже их.

  • Гравий, песок. Более редкие материалы, но они тоже могут сработать, особенно в декоративных грядках.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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