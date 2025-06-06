Красивые флоксы на одной грядке годами — только с этим уходом

Флоксы — настоящие королевы клумбы. А чтобы они не только радовали глаз, но и росли без болезней годами, им нужен не только полив и солнце. Без грамотной подкормки кусты начнут чахнуть, цветы станут мельче, а листья — бледными. Но есть чёткая схема, и она работает.
После схода снега пора дать флоксам первую помощь. Им нужен азот, чтобы нарастить зелёную массу.
Раствор: 20 г мочевины на 10 л воды
Полив: только по влажной почве, лучше вечером
Дополнительно: опрыскивание Фитоспорином для профилактики грибков и припудривание золой вокруг куста
Такой же состав можно использовать повторно — в конце мая.
Когда флоксы выпускают бутоны, на первый план выходит калий — он отвечает за пышность, стойкость цвета и длительность цветения.
Раствор: 60-80 г суперфосфата + 40 г сернокислого калия на 10 л воды
Повтор через 2 недели — подкормка "вторым дыханием"
Если хотите обойтись без минеральных удобрений, используйте древесную золу:
2 стакана золы на 10 л воды
Подходит для летней подкормки во время цветения
В конце сезона флоксы нуждаются в фосфоре и калии, чтобы укрепиться перед холодами. Азот уже не нужен — он будет мешать кусту "засыпать".
Применяйте те же составы, что и летом, но без азотной части
Укрепляйте иммунитет и поддерживайте корневую систему
Всегда поливайте растения перед внесением удобрений
Лучшее время — вечер, чтобы корни успели впитать питание до жары
Мульчируйте почву после подкормок: подойдут трава, компост, кора
Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).
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