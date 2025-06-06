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Красивые флоксы на одной грядке годами — только с этим уходом

2:00
Садоводство

Флоксы — настоящие королевы клумбы. А чтобы они не только радовали глаз, но и росли без болезней годами, им нужен не только полив и солнце. Без грамотной подкормки кусты начнут чахнуть, цветы станут мельче, а листья — бледными. Но есть чёткая схема, и она работает.

Флоксы
Фото: Own work by Hardyplants, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флоксы

Весна: стартуем с азота

После схода снега пора дать флоксам первую помощь. Им нужен азот, чтобы нарастить зелёную массу.

  • Раствор: 20 г мочевины на 10 л воды

  • Полив: только по влажной почве, лучше вечером

  • Дополнительно: опрыскивание Фитоспорином для профилактики грибков и припудривание золой вокруг куста

Такой же состав можно использовать повторно — в конце мая.

Бутоны появились? Пора на калий и фосфор

Когда флоксы выпускают бутоны, на первый план выходит калий — он отвечает за пышность, стойкость цвета и длительность цветения.

  • Раствор: 60-80 г суперфосфата + 40 г сернокислого калия на 10 л воды

  • Повтор через 2 недели — подкормка "вторым дыханием"

Альтернатива — зольный настой

Если хотите обойтись без минеральных удобрений, используйте древесную золу:

  • 2 стакана золы на 10 л воды

  • Подходит для летней подкормки во время цветения

После цветения — готовим к зиме

В конце сезона флоксы нуждаются в фосфоре и калии, чтобы укрепиться перед холодами. Азот уже не нужен — он будет мешать кусту "засыпать".

  • Применяйте те же составы, что и летом, но без азотной части

  • Укрепляйте иммунитет и поддерживайте корневую систему

Уход во время подкормок: простые правила

  • Всегда поливайте растения перед внесением удобрений

  • Лучшее время — вечер, чтобы корни успели впитать питание до жары

  • Мульчируйте почву после подкормок: подойдут трава, компост, кора

Уточнения

Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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