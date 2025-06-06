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Как спасти баклажаны от жары и получить урожай — один приём

1:46
Садоводство

Баклажаны — не подарок даже для опытных дачников. Эта культура капризна, а рассада часто вызывает отчаяние. Но есть проверенные приёмы, которые помогут вырастить крепкие кусты и собрать приличный урожай.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

Удалите первый цветок — и куст скажет спасибо

У баклажанов первый цветок появляется рано, но плодов от него ждать не стоит. Лучше удалить его: растение направит силы не на ранний завязь, а на рост побегов и формирование мощной корневой системы. Это залог будущих, более обильных и качественных плодов.

Формируйте куст — пасынки не щадите

Как и томаты, баклажаны нужно формировать. Лишние пасынки — ниже и выше развилки — удаляют, чтобы куст не тратил силы впустую. Оптимально оставить два основных стебля и следить, чтобы побеги не перерастали.

Урожай собран не вовремя? Будет горечь

Переросшие баклажаны не только портят внешний вид грядки, но и горчат. Если вовремя не собрать плод, растение замедлит закладку новых завязей. Поэтому проверяйте грядки регулярно — особенно в пик плодоношения.

Спасайте в жару: баклажаны не любят пекло

При температуре выше +35°C баклажаны прекращают завязывать плоды. В жару кусты притеняют — с помощью лёгких укрытий или сетки. Это поможет избежать перегрева и сохранить завязи.

Правильный уход за баклажанами — это не только про полив и удобрения. Это внимательное формирование, своевременные приёмы и немного хитрости. И тогда "синенькие" отблагодарят вас красивыми, вкусными и сочными плодами.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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