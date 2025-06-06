Как спасти баклажаны от жары и получить урожай — один приём

Баклажаны — не подарок даже для опытных дачников. Эта культура капризна, а рассада часто вызывает отчаяние. Но есть проверенные приёмы, которые помогут вырастить крепкие кусты и собрать приличный урожай.
У баклажанов первый цветок появляется рано, но плодов от него ждать не стоит. Лучше удалить его: растение направит силы не на ранний завязь, а на рост побегов и формирование мощной корневой системы. Это залог будущих, более обильных и качественных плодов.
Как и томаты, баклажаны нужно формировать. Лишние пасынки — ниже и выше развилки — удаляют, чтобы куст не тратил силы впустую. Оптимально оставить два основных стебля и следить, чтобы побеги не перерастали.
Переросшие баклажаны не только портят внешний вид грядки, но и горчат. Если вовремя не собрать плод, растение замедлит закладку новых завязей. Поэтому проверяйте грядки регулярно — особенно в пик плодоношения.
При температуре выше +35°C баклажаны прекращают завязывать плоды. В жару кусты притеняют — с помощью лёгких укрытий или сетки. Это поможет избежать перегрева и сохранить завязи.
Правильный уход за баклажанами — это не только про полив и удобрения. Это внимательное формирование, своевременные приёмы и немного хитрости. И тогда "синенькие" отблагодарят вас красивыми, вкусными и сочными плодами.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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