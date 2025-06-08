Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из грядки — в салат: как съедобные цветы делают сад полезным и особенным
Обретая бессмертие: раскрыт секрет увеличения жизни, он доступен каждому
Мотоциклы СССР: железные кони эпохи, которые гнали мечты и заводили сердца
Даже люксовый крем не поможет, если ты забываешь об этом каждый вечер
Сокращение сроков: как маткапитал станет ближе к каждой семье
Не тратьте деньги! Обычная пластиковая бутылка может спасти урожай
Эстетика без скрипа и пыли: почему шкафы-купе больше не в моде
Секреты фэн-шуй: эта вещь в спальне — главный враг крепкого сна и бодрости — проверьте себя
Новый взгляд на Сумеречную зону: Стиллер и ДиКаприо готовят грандиозное возвращение

Вы всё ещё боретесь с сорняками? Но они могут работать на вас — сад без отходов

2:25
Садоводство

Каждую весну и лето вы снова и снова воюете с сорняками? Прополка занимает выходные, а через пару дней всё возвращается? Пора взглянуть на ситуацию под другим углом — и перестать бороться. Начните использовать сорняки с пользой!

Сорняки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сорняки

Оказывается, в тех самых растениях, которые мы с таким усердием выдёргиваем, скрывается масса ценных свойств. И некоторые из них можно… есть! Например, сныть. В ней витамина С больше, чем в лимоне. Молодые листья можно добавлять в салаты или заваривать как бодрящий травяной чай — натуральный энергетик без кофеина.

Сорняки как помощники в саду

Пырей, с его длинными и мощными корнями, часто раздражает дачников. Но если использовать его с умом — он станет идеальным природным дренажем. Выкопайте траншею, уложите корневища на дно, засыпьте землёй — и забудьте о застое воды под растениями.

Крапиву до цветения можно пустить на защиту клубники. Разложите её между кустиками — ягоды останутся чистыми, а слизни будут обходить грядку стороной.

Осот — ещё один неожиданный помощник. Его колючки, разложенные у основания плодовых деревьев, станут натуральным барьером от зайцев.

Вкус из дикорастущего

Одуванчики — это не только украшение весеннего луга, но и основа для оригинального угощения. Из их жёлтых цветков варят ароматное варенье с лёгкой горчинкой. Удалите зелень, залейте сиропом и прокипятите — получите вкуснейший аналог мёда.

А вот корни лопуха, если их хорошенько промыть, обжарить и перемолоть, станут натуральной заменой кофе. Вкус насыщенный, с ореховыми нотками, а главное — никакой зависимости.

Не мусор, а ресурс

Сорняки — это ещё и бесплатный компост. Складывайте их в бочку, пересыпайте землёй, добавьте немного воды и оставьте на год. В результате получите богатую органику, которая оживит любую почву.

И совсем не обязательно вычищать участок до стерильного блеска. Немного дикой зелени у забора станет домом для полезных насекомых: божьих коровок, жужелиц, златоглазок. А они, в свою очередь, помогут вам избавиться от настоящих вредителей.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Сливы нет, хотя дерево пышное? Причина — под носом, но замечают её не все
Садоводство, цветоводство
Сливы нет, хотя дерево пышное? Причина — под носом, но замечают её не все
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Последние материалы
Сокращение сроков: как маткапитал станет ближе к каждой семье
Не тратьте деньги! Обычная пластиковая бутылка может спасти урожай
Эстетика без скрипа и пыли: почему шкафы-купе больше не в моде
Секреты фэн-шуй: эта вещь в спальне — главный враг крепкого сна и бодрости — проверьте себя
Новый взгляд на Сумеречную зону: Стиллер и ДиКаприо готовят грандиозное возвращение
Фитнес-революция после 40: комплекс упражнений, который изменит ваше тело
Команда фу разрушает доверие: есть способ лучше — и он действительно работает
Жарит не только солнце, но и двигатель: поломки, которые поджидают вас на трассе
Топ-5 заповедников России, где можно увидеть дикую природу вживую
Напиток, о котором молчат барные карты: как сварить смородиновый кордиал дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.