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Как избавиться от сорняков без прополки — этот дешёвый материал заменит вам тяпку и спасёт спину

2:44
Садоводство

Прополка — слово, от которого вздрагивает даже опытный огородник. Особенно в июне, когда сорняки будто специально соревнуются, кто вырастет быстрее. Грядки зарастают с пугающей скоростью, и, кажется, победить этот зелёный натиск невозможно.

Сорняки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сорняки

Но есть хитрый приём, который может избавить вас от утомительного труда на весь сезон. И никакой магии — только картон.

Как картон помогает побеждать сорняки

Этот простой материал работает по принципу блокировки света. Без солнечного света ни один сорняк не способен расти — фотосинтез останавливается, запасы энергии заканчиваются, и даже самые упорные побеги погибают.

Картон не пропускает свет, но при этом медленно разлагается, становясь частью почвы. Это не просто барьер, а настоящий бонус: он постепенно превращается в гумус, обогащая грядки. А главное — он доступен каждому. Используйте старые коробки от бытовой техники, продуктов, упаковку без глянца и скотча.

Как применять этот лайфхак

  1. Выберите участок.
    Хотите завести новую грядку или устали воевать с сорняками на старой? Начните с выбора места.

  2. Срежьте сорняки.
    Не выкорчёвывайте — просто скосите под корень. Пусть останутся на месте: они станут удобрением.

  3. Пролейте землю.
    Хорошо увлажнённая почва активирует работу микроорганизмов — они помогут переработать картон.

  4. Уложите картон.
    Листы кладите внахлёст, не менее 15-20 см. Так вы перекроете все щели и не дадите сорнякам шанса.

  5. Закрепите края.
    Прижмите картон землёй, досками, камнями или кирпичами — чтобы ветер не сдул и не приподнял.

  6. Добавьте мульчу.
    Солома, трава, опилки, листья — всё это скроет картон и усилит эффект подавления сорняков. Толщина слоя — 5-10 см.

  7. Сажайте, не снимая картон.
    Прорежьте отверстия или бороздки и высаживайте рассаду или семена прямо в почву под ним.

Картон останется на месте всё лето. Он будет работать молча, но эффективно — подавляя сорняки, удерживая влагу, обогащая землю. А вы сможете просто ухаживать за растениями и не вспоминать про прополку.

К осени почва под картоном станет мягкой, влажной и насыщенной органикой. А вы — счастливым владельцем ухоженного, чистого огорода без лишней возни.

Забудьте про борьбу с сорняками. Пусть картон делает это за вас.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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