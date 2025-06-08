Как избавиться от сорняков без прополки — этот дешёвый материал заменит вам тяпку и спасёт спину

Прополка — слово, от которого вздрагивает даже опытный огородник. Особенно в июне, когда сорняки будто специально соревнуются, кто вырастет быстрее. Грядки зарастают с пугающей скоростью, и, кажется, победить этот зелёный натиск невозможно.
Но есть хитрый приём, который может избавить вас от утомительного труда на весь сезон. И никакой магии — только картон.
Этот простой материал работает по принципу блокировки света. Без солнечного света ни один сорняк не способен расти — фотосинтез останавливается, запасы энергии заканчиваются, и даже самые упорные побеги погибают.
Картон не пропускает свет, но при этом медленно разлагается, становясь частью почвы. Это не просто барьер, а настоящий бонус: он постепенно превращается в гумус, обогащая грядки. А главное — он доступен каждому. Используйте старые коробки от бытовой техники, продуктов, упаковку без глянца и скотча.
Выберите участок.
Хотите завести новую грядку или устали воевать с сорняками на старой? Начните с выбора места.
Срежьте сорняки.
Не выкорчёвывайте — просто скосите под корень. Пусть останутся на месте: они станут удобрением.
Пролейте землю.
Хорошо увлажнённая почва активирует работу микроорганизмов — они помогут переработать картон.
Уложите картон.
Листы кладите внахлёст, не менее 15-20 см. Так вы перекроете все щели и не дадите сорнякам шанса.
Закрепите края.
Прижмите картон землёй, досками, камнями или кирпичами — чтобы ветер не сдул и не приподнял.
Добавьте мульчу.
Солома, трава, опилки, листья — всё это скроет картон и усилит эффект подавления сорняков. Толщина слоя — 5-10 см.
Сажайте, не снимая картон.
Прорежьте отверстия или бороздки и высаживайте рассаду или семена прямо в почву под ним.
Картон останется на месте всё лето. Он будет работать молча, но эффективно — подавляя сорняки, удерживая влагу, обогащая землю. А вы сможете просто ухаживать за растениями и не вспоминать про прополку.
К осени почва под картоном станет мягкой, влажной и насыщенной органикой. А вы — счастливым владельцем ухоженного, чистого огорода без лишней возни.
Забудьте про борьбу с сорняками. Пусть картон делает это за вас.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
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