Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет в семечках: что ест человек, у которого не седеют виски
Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи
 Супы мира: согрейся по-итальянски, по-восточному и по-славянски
Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз
Кризис среднего возраста: Арнольд Шварценеггер обзавёлся домашним зоопарком
Заветные кубики пресса гарантированы: 3 упражнения для корпуса, которые рекомендуют тренеры
Красивые, но коварные: что скрывают привычные растения на подоконнике
Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года
Питомец в машине: одна летняя ошибка, которая стоит жизни

Волшебство на грядке: как ухаживать за горохом в июне для настоящего овощного чуда

3:51
Садоводство » Советы

Горох — одна из самых популярных культур среди садоводов. Его стручки наполнены сладкими семенами, которые становятся настоящим деликатесом в летнее время. Чтобы получить богатый урожай гороха, особенно в июне, важно обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами. 

 Понимание потребностей гороха

Горох — это культура, требующая сбалансированного питания. Основными питательными веществами для растения являются:

  • Азот: необходим для роста зелёной массы и формирования листьев. Горох имеет симбиотические связи с клубеньковыми бактериями, которые фиксируют атмосферный азот. Однако при недостаточном уровне азота в почве потребуется дополнительная подкормка.
  • Фосфор: способствует корнеобразованию и развитию растений, а также помогает в процессе цветения и формирования плодов.
  • Калий: укрепляет растения, улучшает их устойчивость к болезням и способствует формированию сладких стручков.

Подкормка в июне

Июнь — это время активного роста для гороха, и важно вносить удобрения, чтобы помочь растениям развиваться. Вот несколько рекомендаций по подкормке гороха:

Органические удобрения

  • Компост: в июне можно внести компост, который обогатит почву органическими веществами и улучшит её структуру. Это особенно важно на тяжелых, глинистых почвах.
  • Перепревший торф: чтобы увеличить плодородие, добавьте перепревший торф. Он удерживает влагу и способствует обмену веществ в почве.
  • Навоз: если вы используете навоз, обязательно убедитесь, что он хорошо перепрел и не содержит семян сорняков. Внесите его в почву, но избегайте непосредственного контакта с корнями растения.

Минеральные удобрения

  • Азотные удобрения: при необходимости можно внести аммиачную селитру или сульфат аммония. Однако будьте осторожны — слишком много азота может привести к активному росту зелёной массы в ущерб плодоношению.
  • Фосфатные удобрения: для стимулирования цветения и повышения урожайности используйте суперфосфат. В июне рекомендуется добавить его в нитроаммофоску. Подкормка должна быть проведена после полива, чтобы лучше усвоились питательные вещества.
  • Калийные удобрения: внесите сульфат калия или древесную золу, содержащую калий. Эти удобрения помогут укрепить растения и обеспечить сладкий вкус стручков.

Советы по уходу за горохом

Помимо удобрений, важно обратить внимание на другие аспекты ухода за горохом:

  • Полив: следите за влажностью почвы, особенно в жаркие дни. Горох требует регулярного полива, но избегайте застоя воды.
  • Прореживание: убедитесь, что почва не слишком загущена. При необходимости проредите растения, чтобы они могли свободно расти и получать достаточно света.
  • Подвязка: если вы выращиваете высокие сорта гороха, не забудьте про опоры. Правильная поддержка поможет растениям быть устойчивыми и получать солнце.

Внесение правильных удобрений в июне, а также соблюдение основных правил ухода за горохом помогут вам получить богатый урожай и стручки, ломящиеся от сладких семян. Не забывайте про баланс между азотом, фосфором и калием, а также об органическом удобрении, чтобы обеспечить растения всем необходимым для активного роста. Бережное отношение к вашим данным поможет вам наслаждаться свежим горохом на столе в течение всего лета! Успехов в вашем садоводстве!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Авто
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили Аудио 
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Российский шоу-бизнес
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Последние материалы
Секрет в семечках: что ест человек, у которого не седеют виски
Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи
 Супы мира: согрейся по-итальянски, по-восточному и по-славянски
Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз
Кризис среднего возраста: Арнольд Шварценеггер обзавёлся домашним зоопарком
Заветные кубики пресса гарантированы: 3 упражнения для корпуса, которые рекомендуют тренеры
Красивые, но коварные: что скрывают привычные растения на подоконнике
Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года
Питомец в машине: одна летняя ошибка, которая стоит жизни
Импортозамещение в действии: что скрывает новый российский аналог Flightradar24
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.