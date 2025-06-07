Эта одна ошибка при пересадке может лишить петунию пышного цветения

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы ваша петуния не просто цвела, а сияла, превращая балкон или сад в цветущий водопад? Всё начинается с важного, но часто недооценённого шага — правильной перевалки.

Фото: flickr.com by Muffet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Петуния

Когда растение в литровом горшке полностью "освоит" весь объём земли, это сигнал: пора переселяться. Не затягивайте. Посадка в больший горшок — это не каприз, а мощный стимул для развития корней. Лучшее решение — двухлитровая ёмкость, невысокая, с достаточной шириной для роста и воздуха.

Как подготовиться к перевалке

За сутки до процедуры полейте растение — влажный ком легче извлекается и меньше травмирует корневую систему. В день пересадки дайте петунии дополнительную защиту — обработайте её раствором антистрессового препарата. Это поможет ей легче перенести переезд.

Теперь аккуратно извлеките земляной ком из старого горшка. Главное — не повредить корни. Если они оплели весь ком, слегка расправьте их по краям, но без фанатизма.

Посадите растение по центру нового горшка, свободное пространство вокруг аккуратно засыпьте питательным субстратом. Используйте готовую почвосмесь для цветущих растений — она уже сбалансирована и содержит всё необходимое: нейтральный торф, компост, микроэлементы, немного удобрений.

Подсыпайте грунт порционно, равномерно, слегка утрамбовывая пальцами. После завершения обязательно обильно полейте — вода поможет земле осесть, а корням — сразу начать адаптацию.

Что дальше

Через пару недель, когда корни освоят новое пространство, петунию можно будет пересадить в просторное кашпо — например, десятилитровое. Но не торопитесь выносить растение на улицу. Дождитесь устойчивого тепла, когда ночные температуры стабильно выше нуля.

Этот процесс несложен, но очень важен. Он даёт вашей петунии шанс раскрыть весь потенциал. Уже через месяц она превратится в пышный цветущий шар — настоящий фейерверк на клумбе, балконе или подоконнике.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

