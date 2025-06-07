Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта кукуруза довела гостей до споров: готовим по-мексикански с сыром и лаймом
50 лет без пересадки: растения, которые не просят внимания— просто посадите и забудьте
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Как правильно пить воду, чтобы зарядить мозг и избежать усталости — 5 правил
Не позволяйте жаре испортить здоровье: 6 советов по использованию кондиционера с умом
Бицепс, трицепс, предплечья: полный гид по тренировке рук
Забудьте про джинсы: эти 10 вещей подарят вам лёгкость и стиль в летнюю жару
Иск на 250 миллионов: Минобороны выступил в качестве истца против Института инженерной физики
Под джунглями Мексики найдено чудо древней инженерии: что скрывают руины города майя

Эта одна ошибка при пересадке может лишить петунию пышного цветения

2:16
Садоводство

Хотите, чтобы ваша петуния не просто цвела, а сияла, превращая балкон или сад в цветущий водопад? Всё начинается с важного, но часто недооценённого шага — правильной перевалки.

Петуния
Фото: flickr.com by Muffet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Петуния

Когда растение в литровом горшке полностью "освоит" весь объём земли, это сигнал: пора переселяться. Не затягивайте. Посадка в больший горшок — это не каприз, а мощный стимул для развития корней. Лучшее решение — двухлитровая ёмкость, невысокая, с достаточной шириной для роста и воздуха.

Как подготовиться к перевалке

За сутки до процедуры полейте растение — влажный ком легче извлекается и меньше травмирует корневую систему. В день пересадки дайте петунии дополнительную защиту — обработайте её раствором антистрессового препарата. Это поможет ей легче перенести переезд.

Теперь аккуратно извлеките земляной ком из старого горшка. Главное — не повредить корни. Если они оплели весь ком, слегка расправьте их по краям, но без фанатизма.

Посадите растение по центру нового горшка, свободное пространство вокруг аккуратно засыпьте питательным субстратом. Используйте готовую почвосмесь для цветущих растений — она уже сбалансирована и содержит всё необходимое: нейтральный торф, компост, микроэлементы, немного удобрений.

Подсыпайте грунт порционно, равномерно, слегка утрамбовывая пальцами. После завершения обязательно обильно полейте — вода поможет земле осесть, а корням — сразу начать адаптацию.

Что дальше

Через пару недель, когда корни освоят новое пространство, петунию можно будет пересадить в просторное кашпо — например, десятилитровое. Но не торопитесь выносить растение на улицу. Дождитесь устойчивого тепла, когда ночные температуры стабильно выше нуля.

Этот процесс несложен, но очень важен. Он даёт вашей петунии шанс раскрыть весь потенциал. Уже через месяц она превратится в пышный цветущий шар — настоящий фейерверк на клумбе, балконе или подоконнике.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Правда ТВ
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном Аудио 
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025
Происшествия
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025 Аудио 
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи
Садоводство, цветоводство
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи Аудио 
Популярное
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров

В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?

Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
Последние материалы
Забудьте про джинсы: эти 10 вещей подарят вам лёгкость и стиль в летнюю жару
Иск на 250 миллионов: Минобороны выступил в качестве истца против Института инженерной физики
Хотел унизить, но получил отпор: не поверите, как Аврора Киба ответила Киркорову, заявившему, что она не существует как личность
Под джунглями Мексики найдено чудо древней инженерии: что скрывают руины города майя
Постельные клопы стали нашими спутниками — и это не случайность
Эта одна ошибка при пересадке может лишить петунию пышного цветения
Пять минут на жаре — и вы под следствием: что грозит владельцу за животное в машине
Топ-5 самых распространённых ошибок при самостоятельном ремонте автомобиля и как их избежать
Похожи, как братья, но растут в разных условиях: в чём Jetta VS5 уступает Skoda Karoq
Руки скользят, нервы сдают: вот три неожиданных способа справиться с крышкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.