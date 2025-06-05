Аспирин пошёл в сад: урожай спасён, болезни в шоке

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Оказывается, старый добрый аспирин может пригодиться не только в аптечке, но и в теплице. Опытные дачники уже давно взяли на вооружение этот лайфхак: регулярное опрыскивание помидоров аспириновым раствором помогает им пережить болезни, засуху и даже нашествие вредителей.

Фото: Freepik by prostooleh Девушка собирает томаты

Как это работает

Ацетилсалициловая кислота, которую содержит аспирин, близка по составу к салициловой кислоте, естественно вырабатываемой растениями. Она запускает "сигнал тревоги" в организме томата — как будто на него вот-вот нападёт болезнь. В ответ растение активирует защиту: усиливает иммунитет, начинает вырабатывать специальные белки и вещества, которые сдерживают развитие грибков, вирусов и бактерий.

Что даёт опрыскивание:

Усиливает иммунную систему

Ускоряет рост и цветение

Повышает урожайность

Помогает пережить погодный стресс — жару, засуху, ливни

Как приготовить раствор

Берётся обычная таблетка аспирина (300-500 мг) без добавок и растворяется в 1 литре тёплой воды. Для лучшего сцепления с листьями — 2-3 капли жидкого мыла.

Когда и как опрыскивать

Лучше делать это рано утром или ближе к вечеру, чтобы избежать солнечных ожогов.

Обязательно обрабатывайте обе стороны листьев.

Для профилактики достаточно одного раза в 2 недели.

При признаках болезни или стресса — раз в неделю.

Метод особенно популярен в органическом земледелии, ведь он позволяет обойтись без агрессивной химии. Главное — не переусердствовать: слишком частое применение может навредить.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

