Аспирин пошёл в сад: урожай спасён, болезни в шоке

Оказывается, старый добрый аспирин может пригодиться не только в аптечке, но и в теплице. Опытные дачники уже давно взяли на вооружение этот лайфхак: регулярное опрыскивание помидоров аспириновым раствором помогает им пережить болезни, засуху и даже нашествие вредителей.
Ацетилсалициловая кислота, которую содержит аспирин, близка по составу к салициловой кислоте, естественно вырабатываемой растениями. Она запускает "сигнал тревоги" в организме томата — как будто на него вот-вот нападёт болезнь. В ответ растение активирует защиту: усиливает иммунитет, начинает вырабатывать специальные белки и вещества, которые сдерживают развитие грибков, вирусов и бактерий.
Что даёт опрыскивание:
Берётся обычная таблетка аспирина (300-500 мг) без добавок и растворяется в 1 литре тёплой воды. Для лучшего сцепления с листьями — 2-3 капли жидкого мыла.
Метод особенно популярен в органическом земледелии, ведь он позволяет обойтись без агрессивной химии. Главное — не переусердствовать: слишком частое применение может навредить.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.