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Как загореть в огороде красиво

3:40
Садоводство » Советы

Лето для многих ассоциируется с долгими солнечными днями, свежими овощами, зелёными насаждениями и, конечно, возможностью позагорать. Но как сделать так, чтобы ваша кожа выглядела красиво загорелой, а не красной и воспаленной?

Сад, огород
Фото: Own work by Wknight94 talk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад, огород

Выбор времени для загара

Первое правило — это правильное распределение времени. Чтобы избежать ожогов и неравномерного загара, следуйте этим рекомендациям:

  • Избегайте пиковых условий солнца: ранним утром (до 11:00) или поздним вечером (после 16:00) UV-лучи не такие активные, и вы сможете постепенно подстраивать свою кожу под солнечные условия.
  • Солнечные бани: используйте тень, например, от деревьев или конструкций, и выходите на солнышко в промежутках между работой в огороде. 

Подготовка кожи

Чтобы избежать неравномерного загара и повреждений кожи, необходимо правильно подготовиться:

  • Скрабирование: перед загоранием сделайте хороший скраб или пилинг, чтобы удалить мертвые клетки кожи. Это поможет вам добиться ровного загара.
  • Увлажнение: нанесите на тело увлажняющий крем. Это не только обеспечит защиту, но и сделает вашу кожу более мягкой и гладкой.

Защита от солнца

Не забывайте о важности правил безопасности. Использование солнцезащитных средств — обязательный этап:

  • Солнцезащитный крем: Выбирайте крем с SPF 30 и выше. Наносите его за 30 минут до выхода на солнце. Не забывайте обновлять его каждые два часа, особенно после потоотделения или купания.
  • Одежда: Организуйте свою одежду так, чтобы максимальная часть кожи была открыта, но не забывайте про легкие, дышащие ткани. Они не только защищают от солнечного удара, но и помогут сохранить вашу кожу в безопасном состоянии.

Постепенное увеличение времени на солнце

Лучший способ получить красивый загар — это делать это постепенно:

  • Начните с коротких сессий: выходите на солнце всего на 15-20 минут в день, постепенно увеличивая время. Это позволит вашей коже адаптироваться и предотвратит ожоги.

Питание для красивого загара

Не забывайте, что ваша фактура и тон кожи зависят не только от внешних факторов, но и от питания:

  • Овощи и фрукты: употребляйте продукты, богатые каротином: морковь, помидоры, абрикосы. Это поможет вашей коже приобрести золотистый оттенок.
  • Вода: следите за водным балансом! Вода помогает поддерживать здоровье кожи, и ее достаточное количество сделает ваш загар более стойким.

Уход за кожей после загара

Когда вы поработали в огороде и загорели, не забывайте о после уходе:

  • Увлажнение: после загара обязательно наносите на кожу легкий увлажняющий крем или гель. Это поможет успокоить и увлажнить её.
  • Пост-загар: воспользуйтесь продуктами для ухода за кожей после загара, содержащими алоэ вера или экстракты зеленого чая, чтобы снизить риск воспалений и улучшить восстановление.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете насладиться прекрасным загаром, не опасаясь ожогов и 피부, которые могут не только испортить ваше лето, но и сказаться на здоровье в дальнейшем. Проводите время на свежем воздухе, ухаживайте за своим телом и получайте удовольствие от неповторимого летнего отдыха на даче! Пусть ваше лето будет не только ярким и активным, но и безопасным!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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