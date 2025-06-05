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Разнообразие в огороде: 5 сортов огурцов для июньского посева

3:34
Садоводство » Советы

Когда лето почти вот-вот в разгаре, а вы не успели посеять огурцы весной, не отчаивайтесь! Июнь — это всё ещё отличное время для посева, и с правильным выбором сортов вы сможете получить богатый и вкусный урожай. Огурцы — это не только универсальный овощ, который украшают наши столы, но и настоящая находка для садоводов. Давайте вместе выясним, какие 5 сортов огурцов подойдут для июньского посева, чтобы вы смогли насладиться хрустящими плодами!

Рассада огурцов
Фото: web.archive.org by Breanna Larow, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада огурцов

Александр — первый среди равных

Если вы ищете сорт, который с удовольствием порадует вас ранним урожаем, то "Александр" — ваш идеальный выбор! Этот партенокарпический сорт делает акцент на самостоятельном образовании плодов, что снижает необходимость в опылении. Всего через 40-45 дней после посева вы сможете насладиться первыми хрустящими огурцами длиной около 10-12 см. С ровной гладкой поверхностью и сочной мякотью, они как нельзя лучше подходят для свежих салатов и пикников.

Зозуля — непревзойдённая классика

"Зозуля" — это сорт, который сочетает в себе отличные вкусовые качества и высокую устойчивость к болезням. Его среднепоздний характер позволит вам наслаждаться хрустящими плодами уже через 50-55 дней после посева. Плоды достигают длины 15 см с ярко-зеленым цветом и сладким вкусом, что делает их любимцами как на столе, так и в банках для консервации. Этот сорт идеален для защиты от непредсказуемых температурных колебаний, делая ваши усилия на огороде более надежными.

Мажор — вкус и урожайность в одном

Не оставит равнодушным и сорт "Мажор". С гордостью можно сказать, что это один из самых урожайных сортов! Его крепкие, гладкие огурцы длиной до 12 см будто созданы для того, чтобы стать звездой любого стола. И не забывайте о его устойчивости к болезням — это делает "Мажор" идеальным союзником даже для садоводов-новичков. Спешите посадить этот сорт, и уже через 45-50 дней вы сможете порадовать себя первым урожаем!

Долгоплодный — длина и достоинство

"Долгоплодный" — это классика жанра! Этот сорт способен удивить своей длиной — плоды могут достигать 25-30 см! Сочетая выдающуюся форму с отличным вкусом, этот сорт подходит как для закаток, так и для свежих салатов. "Долгоплодный" хорошо переносит различные климатические условия, что делает его незаменимым как в теплицах, так и в открытом грунте. Его стойкость к болезням добавляет уверенности в успешном выращивании.

Кураж — огурцы с характером

И напоследок, на сцену выходит "Кураж"! Этот партенокарпический сорт с плодами длиной 10-12 см добьется вашего сердца своим ярким вкусом и идеальными внешними характеристиками. Свежие, хрустящие огурцы отлично подходят для салатов и консервирования, и их устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям позволяет с легкостью справляться с любыми вызовами.

"Александр", "Зозуля", "Мажор", "Долгоплодный" и "Кураж" — это лишь несколько из множества сортов, которые могут стать основой вашего летнего стола. Не бойтесь экспериментировать и находить новые любимые сорта.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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