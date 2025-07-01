Эликсир для корней из отходов: секрет хорошего урожая может лежать у вас в мусорке

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1:19
Садоводство

Не выбрасывайте картофельную кожуру! Это натуральное удобрение для овощей, ягодных кустов и комнатных цветов.

Картофельные очистки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Картофельные очистки

Очистки богаты калием, фосфором, магнием и крахмалом, которые:

  • Укрепляют корни
  • Повышают урожайность
  • Улучшают структуру почвы

5 главных плюсов

  1. Безопасность — никакой "химии".
  2. Экономия — замена магазинным удобрениям.
  3. Универсальность — подходит для сада, огорода, комнатных растений.
  4. Защита от вредителей — отвлекает слизней и проволочника (если разложить подальше от грядок).
  5. Экологичность — привлекает дождевых червей, которые превращают кожуру в гумус.

Важно: 2 главных минуса

  1. Привлекают вредителей — не используйте при нашествии проволочника.
  2. Риск гниения — при переизбытке сырых очистков.

Как применять для разных культур

  • Огурцы/кабачки: 1 л настоя на 1 м².
  • Смородина/малина: 3 л неразбавленного отвара на куст.
  • Комнатные цветы: Посыпать грунт картофельной "мукой" или прикопать сухие очистки.

Для комнатных растений

  1. Промыть и высушить очистки.
  2. Измельчить в порошок.
  3. Рассыпать по грунту (1 ч. л. на горшок).

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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