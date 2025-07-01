Эликсир для корней из отходов: секрет хорошего урожая может лежать у вас в мусорке
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Не выбрасывайте картофельную кожуру! Это натуральное удобрение для овощей, ягодных кустов и комнатных цветов.
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Картофельные очистки
Очистки богаты калием, фосфором, магнием и крахмалом, которые:
- Укрепляют корни
- Повышают урожайность
- Улучшают структуру почвы
5 главных плюсов
- Безопасность — никакой "химии".
- Экономия — замена магазинным удобрениям.
- Универсальность — подходит для сада, огорода, комнатных растений.
- Защита от вредителей — отвлекает слизней и проволочника (если разложить подальше от грядок).
- Экологичность — привлекает дождевых червей, которые превращают кожуру в гумус.
Важно: 2 главных минуса
- Привлекают вредителей — не используйте при нашествии проволочника.
- Риск гниения — при переизбытке сырых очистков.
Как применять для разных культур
- Огурцы/кабачки: 1 л настоя на 1 м².
- Смородина/малина: 3 л неразбавленного отвара на куст.
- Комнатные цветы: Посыпать грунт картофельной "мукой" или прикопать сухие очистки.
Для комнатных растений
- Промыть и высушить очистки.
- Измельчить в порошок.
- Рассыпать по грунту (1 ч. л. на горшок).
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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