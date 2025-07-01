Подоконник превращается в мини-теплицу: создайте витаминный бум своими руками

Выращивать на окне можно всё: зелень (петрушка, укроп), пряные травы (базилик, орегано), микрозелень (руккола, свекла) и даже овощи (томаты, перцы). Главный секрет успеха — яркий свет 12-14 часов в сутки. На северных окнах без фитолампы или светодиодной ленты (60-200 Вт/м²) не обойтись.
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Зелень
3 кита домашнего огорода
Свет: южное/юго-западное окно + досветка зимой.
Температура: +22…+25°С — идеально для прорастания и роста.
Влажность: 60-70%.
Что понадобится
Грунт: универсальный магазинный или смесь: огородная земля (2 ч) + песок (1 ч) + перегной (1 ч).
Ёмкости: с дренажными отверстиями! Горшки для овощей, плошки для микрозелени.
Мало света. Растения вытягиваются. Решение: фитолампа в 12 см от листьев.
Перелив. Гниют корни. Решение: дренаж + отверстия в дне.
Сухой воздух. Желтеют листья. Решение: увлажнитель или поддон с мокрым керамзитом.
5 советов для старта
Начните с лука и петрушки — они неприхотливы.
Берите сорта с пометкой "для подоконника".
Используйте пластиковые контейнеры от еды (проделайте дырки!).
Зимой досвечивайте даже на южном окне.
Проверяйте грунт ежедневно: он должен быть влажным, но не мокрым.
Уточнения
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.