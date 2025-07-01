Подоконник превращается в мини-теплицу: создайте витаминный бум своими руками

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать на окне можно всё: зелень (петрушка, укроп), пряные травы (базилик, орегано), микрозелень (руккола, свекла) и даже овощи (томаты, перцы). Главный секрет успеха — яркий свет 12-14 часов в сутки. На северных окнах без фитолампы или светодиодной ленты (60-200 Вт/м²) не обойтись.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелень

3 кита домашнего огорода

Свет: южное/юго-западное окно + досветка зимой. Температура: +22…+25°С — идеально для прорастания и роста. Влажность: 60-70%.

Что понадобится

Грунт: универсальный магазинный или смесь: огородная земля (2 ч) + песок (1 ч) + перегной (1 ч).

Ёмкости: с дренажными отверстиями! Горшки для овощей, плошки для микрозелени.

Инструменты: маленькая лейка, пульверизатор, рыхлитель, фитолампа.

Уход без ошибок

Полив: только отстоянной водой +23…+25°С под корень.

Подкормки: через 3-4 недели после всходов.

Формирование: прищипывайте верхушки, поворачивайте горшки, подвязывайте томаты.

Топ-3 ошибки новичков

Мало света. Растения вытягиваются. Решение: фитолампа в 12 см от листьев. Перелив. Гниют корни. Решение: дренаж + отверстия в дне. Сухой воздух. Желтеют листья. Решение: увлажнитель или поддон с мокрым керамзитом.

5 советов для старта

Начните с лука и петрушки — они неприхотливы. Берите сорта с пометкой "для подоконника". Используйте пластиковые контейнеры от еды (проделайте дырки!). Зимой досвечивайте даже на южном окне. Проверяйте грунт ежедневно: он должен быть влажным, но не мокрым.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.



