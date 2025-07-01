Подоконник превращается в мини-теплицу: создайте витаминный бум своими руками

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Садоводство

Выращивать на окне можно всё: зелень (петрушка, укроп), пряные травы (базилик, орегано), микрозелень (руккола, свекла) и даже овощи (томаты, перцы). Главный секрет успеха — яркий свет 12-14 часов в сутки. На северных окнах без фитолампы или светодиодной ленты (60-200 Вт/м²) не обойтись.

Зелень
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелень

3 кита домашнего огорода

  1. Свет: южное/юго-западное окно + досветка зимой.
  2. Температура: +22…+25°С — идеально для прорастания и роста.
  3. Влажность: 60-70%.

Что понадобится

  • Грунт: универсальный магазинный или смесь: огородная земля (2 ч) + песок (1 ч) + перегной (1 ч).
  • Ёмкости: с дренажными отверстиями! Горшки для овощей, плошки для микрозелени.
  • Инструменты: маленькая лейка, пульверизатор, рыхлитель, фитолампа.

Уход без ошибок

  • Полив: только отстоянной водой +23…+25°С под корень.
  • Подкормки: через 3-4 недели после всходов.
  • Формирование: прищипывайте верхушки, поворачивайте горшки, подвязывайте томаты.

Топ-3 ошибки новичков

  1. Мало света. Растения вытягиваются. Решение: фитолампа в 12 см от листьев.
  2. Перелив. Гниют корни. Решение: дренаж + отверстия в дне.
  3. Сухой воздух. Желтеют листья. Решение: увлажнитель или поддон с мокрым керамзитом.

5 советов для старта

  1. Начните с лука и петрушки — они неприхотливы.
  2. Берите сорта с пометкой "для подоконника".
  3. Используйте пластиковые контейнеры от еды (проделайте дырки!).
  4. Зимой досвечивайте даже на южном окне.
  5. Проверяйте грунт ежедневно: он должен быть влажным, но не мокрым.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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