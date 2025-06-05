Не даёт перу упасть и луковице усохнуть — ложка, которая решит всё

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда зелёные перья у лука начинают вянуть и ложиться раньше времени — это тревожный сигнал. Но не всё потеряно: одна простая подкормка в июле может спасти урожай и даже улучшить вкус луковиц.

Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук

Что добавить в воду для полива

Идеальный вариант — сульфат калия. Это удобрение укрепляет перья, предотвращает их преждевременное опадание и помогает луковице налиться и дозреть. То есть работает сразу на два фронта.

Чтобы усилить эффект и сделать луковицы сладкими, в тот же раствор можно добавить суперфосфат — всего одну столовую ложку.

Когда и как поливать

Такую подкормку лучше проводить через 50 дней после появления первых перьев — обычно это начало июля.

Вот что нужно сделать:

Растворить 1 ст. ложку сульфата калия (и по желанию — 1 ложку суперфосфата) в 10 л воды.

Использовать неглубокую лейку, чтобы не размыть землю и не оголить луковицы.

Норма расхода — 10 литров на 2 погонных метра грядки.

Своевременная калиево-фосфорная подкормка помогает луку не только сохранить пышную зелень, но и сформировать сочную, крепкую головку. Главное — не затягивать: июльская забота — залог осеннего успеха.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей.

