Не даёт перу упасть и луковице усохнуть — ложка, которая решит всё

Когда зелёные перья у лука начинают вянуть и ложиться раньше времени — это тревожный сигнал. Но не всё потеряно: одна простая подкормка в июле может спасти урожай и даже улучшить вкус луковиц.
Идеальный вариант — сульфат калия. Это удобрение укрепляет перья, предотвращает их преждевременное опадание и помогает луковице налиться и дозреть. То есть работает сразу на два фронта.
Чтобы усилить эффект и сделать луковицы сладкими, в тот же раствор можно добавить суперфосфат — всего одну столовую ложку.
Такую подкормку лучше проводить через 50 дней после появления первых перьев — обычно это начало июля.
Вот что нужно сделать:
Растворить 1 ст. ложку сульфата калия (и по желанию — 1 ложку суперфосфата) в 10 л воды.
Использовать неглубокую лейку, чтобы не размыть землю и не оголить луковицы.
Норма расхода — 10 литров на 2 погонных метра грядки.
Своевременная калиево-фосфорная подкормка помогает луку не только сохранить пышную зелень, но и сформировать сочную, крепкую головку. Главное — не затягивать: июльская забота — залог осеннего успеха.
Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей.
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