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Не даёт перу упасть и луковице усохнуть — ложка, которая решит всё

1:20
Садоводство

Когда зелёные перья у лука начинают вянуть и ложиться раньше времени — это тревожный сигнал. Но не всё потеряно: одна простая подкормка в июле может спасти урожай и даже улучшить вкус луковиц.

Лук
Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Что добавить в воду для полива

Идеальный вариант — сульфат калия. Это удобрение укрепляет перья, предотвращает их преждевременное опадание и помогает луковице налиться и дозреть. То есть работает сразу на два фронта.

Чтобы усилить эффект и сделать луковицы сладкими, в тот же раствор можно добавить суперфосфат — всего одну столовую ложку.

Когда и как поливать

Такую подкормку лучше проводить через 50 дней после появления первых перьев — обычно это начало июля.

Вот что нужно сделать:

  • Растворить 1 ст. ложку сульфата калия (и по желанию — 1 ложку суперфосфата) в 10 л воды.

  • Использовать неглубокую лейку, чтобы не размыть землю и не оголить луковицы.

  • Норма расхода — 10 литров на 2 погонных метра грядки.

Своевременная калиево-фосфорная подкормка помогает луку не только сохранить пышную зелень, но и сформировать сочную, крепкую головку. Главное — не затягивать: июльская забота — залог осеннего успеха.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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