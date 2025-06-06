Почему рассада погибает после высадки: 7 ошибок, которые совершают даже опытные дачники

Кажется, всё делали правильно: ухаживали, поливали, берегли от сквозняков. Но через пару дней после пересадки рассада вянет, листья сохнут, стебли ломаются. Что пошло не так?
Ответ кроется в одном слове — закалка. И нет, это не просто вынос на балкон на пару часов.
Это поэтапная адаптация растений к реальной погоде: ветру, солнцу, холодным ночам. Без неё даже самая крепкая рассада — слабак на грядке.
Начинайте за 10-14 дней до высадки.
День 1-2: открывайте форточку на 1-2 часа (без сквозняков).
День 3-5: выносите в тень на улицу на 30-60 минут.
С каждым днём увеличивайте "прогулки" до полного дня.
На ночь растения заносите обратно.
Листья, выросшие на подоконнике, нежные. От прямого солнца — ожоги за пару часов. Первые 3-4 дня используйте:
Марлю
Агроволокно
Простыни
Постепенно убирайте укрытие.
Ветер? Ещё один враг. Рассада может просто переломиться. Защитите:
Ширмой из картона
Подвяжите хрупкие стебли к шпажке
Полив — тоже часть подготовки. Уменьшите его. Пусть грунт слегка подсохнет. Так корни станут сильнее.
Поливайте утром, чтобы к ночи почва успела подсохнуть и не переохладилась.
За 2-3 дня до высадки оставьте рассаду на улице на всю ночь. Но только если:
Огурцы/кабачки: не ниже +10 °C
Томаты, перцы, баклажаны: до +5 °C
В идеале: +8 °C и выше
Если прогноз пугает — лучше подождать. Подросшая рассада в горшке всё ещё лучше, чем погибшая в грунте.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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