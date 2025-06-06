Почему рассада погибает после высадки: 7 ошибок, которые совершают даже опытные дачники

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, всё делали правильно: ухаживали, поливали, берегли от сквозняков. Но через пару дней после пересадки рассада вянет, листья сохнут, стебли ломаются. Что пошло не так?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада помидоров

Ответ кроется в одном слове — закалка. И нет, это не просто вынос на балкон на пару часов.

Что такое настоящая закалка рассады

Это поэтапная адаптация растений к реальной погоде: ветру, солнцу, холодным ночам. Без неё даже самая крепкая рассада — слабак на грядке.

Начинайте за 10-14 дней до высадки.

День 1-2: открывайте форточку на 1-2 часа (без сквозняков). День 3-5: выносите в тень на улицу на 30-60 минут. С каждым днём увеличивайте "прогулки" до полного дня. На ночь растения заносите обратно.

Как приучить к солнцу и ветру

Листья, выросшие на подоконнике, нежные. От прямого солнца — ожоги за пару часов. Первые 3-4 дня используйте:

Марлю

Агроволокно

Простыни

Постепенно убирайте укрытие.

Ветер? Ещё один враг. Рассада может просто переломиться. Защитите:

Ширмой из картона

Подвяжите хрупкие стебли к шпажке

Закалка — это не только про свет и воздух

Полив — тоже часть подготовки. Уменьшите его. Пусть грунт слегка подсохнет. Так корни станут сильнее.

Поливайте утром, чтобы к ночи почва успела подсохнуть и не переохладилась.

Финальный тест: ночь на улице

За 2-3 дня до высадки оставьте рассаду на улице на всю ночь. Но только если:

Огурцы/кабачки: не ниже +10 °C

Томаты, перцы, баклажаны: до +5 °C

В идеале: +8 °C и выше

Если прогноз пугает — лучше подождать. Подросшая рассада в горшке всё ещё лучше, чем погибшая в грунте.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

