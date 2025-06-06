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Без рассады и лишней суеты: как вырастить капусту прямо из семян

1:45
Садоводство

Каждую весну дачники делятся на два лагеря: одни бьются с рассадой, другие сразу сеют в грунт. Белокочанная капуста — как раз тот случай, где можно обойтись без рассады… если не напортачить с погодой и сроками.

Капуста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Капуста

Иначе вместо тугих кочанов вы получите лишь зелёное разочарование.

Когда капуста говорит "да"

Главное условие — прогретая почва. Минимум +8 °C на глубине, иначе семена будут просто лежать и тухнуть. А при стабильных +15-18 °C всё меняется: проростки стартуют бодро, и капуста показывает характер.

Сроки разнятся по регионам: на юге сеют уже в апреле, в средней полосе — чаще в мае.

Как правильно сеять сразу в грунт

Выбираем место — солнечное, сухое, без застоя воды. Лунки делаем неглубокими, семена присыпаем землёй на 1,5 см.

Расстояние между растениями — 40-50 см, чтобы кочаны не толкались локтями.

Если обещают заморозки — укройте плёнкой или агроволокном. Первые всходы ждите через 7-10 дней.

Полив — осторожный, чтобы не размыть почву. Сорняки — враги: удаляйте без жалости, пока не начали конкуренцию за свет и питание.

Почему капуста "из земли" лучше

У таких растений сильнее корневая система, они лучше переносят засуху и капризы погоды. Да, созреют чуть позже — но зато хранятся дольше и крепче.

Так что если хотите сэкономить время и силы — доверьтесь почве. Главное — дать ей шанс прогреться.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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