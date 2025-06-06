Без рассады и лишней суеты: как вырастить капусту прямо из семян

Каждую весну дачники делятся на два лагеря: одни бьются с рассадой, другие сразу сеют в грунт. Белокочанная капуста — как раз тот случай, где можно обойтись без рассады… если не напортачить с погодой и сроками.
Иначе вместо тугих кочанов вы получите лишь зелёное разочарование.
Главное условие — прогретая почва. Минимум +8 °C на глубине, иначе семена будут просто лежать и тухнуть. А при стабильных +15-18 °C всё меняется: проростки стартуют бодро, и капуста показывает характер.
Сроки разнятся по регионам: на юге сеют уже в апреле, в средней полосе — чаще в мае.
Выбираем место — солнечное, сухое, без застоя воды. Лунки делаем неглубокими, семена присыпаем землёй на 1,5 см.
Расстояние между растениями — 40-50 см, чтобы кочаны не толкались локтями.
Если обещают заморозки — укройте плёнкой или агроволокном. Первые всходы ждите через 7-10 дней.
Полив — осторожный, чтобы не размыть почву. Сорняки — враги: удаляйте без жалости, пока не начали конкуренцию за свет и питание.
У таких растений сильнее корневая система, они лучше переносят засуху и капризы погоды. Да, созреют чуть позже — но зато хранятся дольше и крепче.
Так что если хотите сэкономить время и силы — доверьтесь почве. Главное — дать ей шанс прогреться.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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