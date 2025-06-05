Этот знак на клубнике нельзя игнорировать: вредитель уже внутри цветка

Каждый, кто хоть раз сажал клубнику, знает: ждать первых бутонов — как ждать чуда. Но что, если бутоны вдруг вянут один за другим, не дав ни одной ягоды?

Фото: flickr.com by gbohne, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Долгоносик

Причина может быть совсем не очевидной — её размер не больше рисового зерна, но вреда от неё хватает на целую плантацию. Речь о долгоносике — мелком, но крайне опасном враге клубники.

Как выглядит вредитель

Маленький жучок с длинным хоботком и тёмным, почти незаметным окрасом легко маскируется на листве. Обычно его длина — всего 2-3 мм. Благодаря вытянутой форме он часто остаётся незамеченным до тех пор, пока не становится слишком поздно.

Когда ждать атаку

Как только весеннее солнце прогреет воздух до +13 °C, долгоносики покидают укрытия в земле — чаще всего это прошлогодняя мульча или растительные остатки.

В первую очередь они нападают на землянику и клубнику, но не гнушаются и другими культурами: малиной, ежевикой, декоративными цветами.

В чём настоящая угроза

Главная опасность — даже не в том, что жук объедает листву. Самки откладывают яйца прямо внутрь бутонов. Вылупившиеся личинки выедают цветок изнутри, и тот быстро увядает, так и не успев расцвести.

Если вы заметили на клубничных бутонах чёрные точки в центре или почерневшие сердцевины — не ждите. Это уже сигнал к действию.

Что делать

Опытные садоводы начинают обработку заранее — ещё до появления первых бутонов. Пока самки не успели отложить яйца, у вас есть шанс остановить проблему на старте.

Если время упущено и растение уже цветёт, выбирайте мягкие, адаптированные методы защиты: они позволят сохранить урожай и не навредят пчёлам.

Профилактика — как щит

Не забывайте осматривать грядки хотя бы раз в неделю. Удаляйте подозрительные бутоны, рыхлите почву, убирайте старую мульчу — всё это снижает шанс зимовки вредителя и повторной вспышки заражения.

Если действовать вовремя, клубника отблагодарит вас сладким и щедрым урожаем — без сюрпризов внутри цветков.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

