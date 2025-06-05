Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда на огород могут заползти не только грызуны и насекомые, но и куда более неприятные соседи — змеи. Они приходят в поисках пищи: мышей, ящериц, насекомых. А если находят укромное местечко — задерживаются всерьёз и надолго.

Фото: Own work by Пономарьова Алевтина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ медянка

Где прячутся змеи

Чаще всего пресмыкающихся можно обнаружить:

в кучах старых досок и бревен,

под мусором и хламом,

в зарослях высокой травы.

Всё это — идеальные укрытия для гнезда. Поэтому главное правило: чистота участка = меньше шансов встретиться с змеёй.

Как сделать участок непривлекательным для змей

Уберите кормовую базу. Если нет мышей, жуков и прочей "еды", змеям тут делать нечего. Проверьте забор. Щели и дырки — открытая дверь для нежеланных гостей. Поддерживайте порядок. Регулярно косите траву, убирайте мусор и старые стройматериалы.

Способы отпугнуть змей

Шум. Они не выносят громких звуков. Музыка, разговоры, работающая техника — всё это заставит змею искать тишину.

Животные. Завсегдатаи участков вроде собак, кошек и ежей отлично справляются с задачей охоты и отпугивания.

Резкие запахи. Посадите на грядках пахучие растения, такие как чеснок, бархатцы, лаванду. Змеи уходят, не вынося этих ароматов.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

