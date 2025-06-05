Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь

Иногда на огород могут заползти не только грызуны и насекомые, но и куда более неприятные соседи — змеи. Они приходят в поисках пищи: мышей, ящериц, насекомых. А если находят укромное местечко — задерживаются всерьёз и надолго.
Чаще всего пресмыкающихся можно обнаружить:
в кучах старых досок и бревен,
под мусором и хламом,
в зарослях высокой травы.
Всё это — идеальные укрытия для гнезда. Поэтому главное правило: чистота участка = меньше шансов встретиться с змеёй.
Уберите кормовую базу. Если нет мышей, жуков и прочей "еды", змеям тут делать нечего.
Проверьте забор. Щели и дырки — открытая дверь для нежеланных гостей.
Поддерживайте порядок. Регулярно косите траву, убирайте мусор и старые стройматериалы.
Шум. Они не выносят громких звуков. Музыка, разговоры, работающая техника — всё это заставит змею искать тишину.
Животные. Завсегдатаи участков вроде собак, кошек и ежей отлично справляются с задачей охоты и отпугивания.
Резкие запахи. Посадите на грядках пахучие растения, такие как чеснок, бархатцы, лаванду. Змеи уходят, не вынося этих ароматов.
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.
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