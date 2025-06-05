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Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь

1:31
Садоводство

Иногда на огород могут заползти не только грызуны и насекомые, но и куда более неприятные соседи — змеи. Они приходят в поисках пищи: мышей, ящериц, насекомых. А если находят укромное местечко — задерживаются всерьёз и надолго.

медянка
Фото: Own work by Пономарьова Алевтина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
медянка

Где прячутся змеи

Чаще всего пресмыкающихся можно обнаружить:

  • в кучах старых досок и бревен,

  • под мусором и хламом,

  • в зарослях высокой травы.

Всё это — идеальные укрытия для гнезда. Поэтому главное правило: чистота участка = меньше шансов встретиться с змеёй.

Как сделать участок непривлекательным для змей

  1. Уберите кормовую базу. Если нет мышей, жуков и прочей "еды", змеям тут делать нечего.

  2. Проверьте забор. Щели и дырки — открытая дверь для нежеланных гостей.

  3. Поддерживайте порядок. Регулярно косите траву, убирайте мусор и старые стройматериалы.

Способы отпугнуть змей

  • Шум. Они не выносят громких звуков. Музыка, разговоры, работающая техника — всё это заставит змею искать тишину.

  • Животные. Завсегдатаи участков вроде собак, кошек и ежей отлично справляются с задачей охоты и отпугивания.

  • Резкие запахи. Посадите на грядках пахучие растения, такие как чеснок, бархатцы, лаванду. Змеи уходят, не вынося этих ароматов.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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