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Миссия Пикировка: как не убить рассаду на переезде. Эти шаги спасут ваши ростки

2:16
Садоводство

Пересадка маленьких сеянцев — как переезд с младенцем: всё должно быть подготовлено до мелочей. Один неверный шаг — и нежная рассада начинает чахнуть. Но всё поправимо, если действовать грамотно и с любовью.

Ростки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ростки

Шаг 1. Подготовка: заранее и с водой

За час до пикировки хорошо пролейте землю. Это нужно, чтобы корни легко отделялись и не рвались. Сухой ком — враг пересадки.

Шаг 2. Отбор: без жалости

Пока почва впитывает влагу, осмотрите посадки. Удалите вытянутые, хилые или уродливые ростки — они всё равно не дадут толку, только будут мешать сильным расти.

Шаг 3. Извлечение: с ложкой и уважением

Чтобы вынуть сеянец, удобно использовать:

  • маленькую ложку

  • лопатку

  • вилку (да, это работает!)

Захватывайте под корень, с комом земли. Держите не за стебель (он хрупкий), а за листики — они крепче.

Шаг 4. Новое жильё: глубокая посадка и мягкая почва

Заранее подготовьте стаканчики или кассеты с рыхлой влажной землёй. Сделайте углубление — до уровня семядолей (первых "нестоящих" листочков) — не глубже!

Опустите росток, слегка утрамбуйте землю вокруг — чтобы стоял устойчиво.

Шаг 5. Полив: не лейте, а пшикайте

Сразу после пикировки не заливайте землю. Лучше слегка опрысните из пульверизатора — это "усадит" почву и не повредит корешки.

Если растение ослаблено — полейте под корень раствором укоренителя с помощью шприца или спринцовки.

Шаг 6. Восстановление: тень, покой и чуть влаги

Первые пару дней держите новосёлов в рассеянной тени, вдали от прямого солнца и сквозняков.

Через 2-3 дня верните на свет. Следите за влажностью — почва должна быть влажной, но не мокрой. Ни сухости, ни болота!

Маленький совет: не трогайте листья после пикировки — пусть растение само решает, как жить дальше. Через неделю вы уже не узнаете свою рассаду — она расправит плечи и пойдёт в рост.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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