Миссия Пикировка: как не убить рассаду на переезде. Эти шаги спасут ваши ростки

Пересадка маленьких сеянцев — как переезд с младенцем: всё должно быть подготовлено до мелочей. Один неверный шаг — и нежная рассада начинает чахнуть. Но всё поправимо, если действовать грамотно и с любовью.
За час до пикировки хорошо пролейте землю. Это нужно, чтобы корни легко отделялись и не рвались. Сухой ком — враг пересадки.
Пока почва впитывает влагу, осмотрите посадки. Удалите вытянутые, хилые или уродливые ростки — они всё равно не дадут толку, только будут мешать сильным расти.
Чтобы вынуть сеянец, удобно использовать:
маленькую ложку
лопатку
вилку (да, это работает!)
Захватывайте под корень, с комом земли. Держите не за стебель (он хрупкий), а за листики — они крепче.
Заранее подготовьте стаканчики или кассеты с рыхлой влажной землёй. Сделайте углубление — до уровня семядолей (первых "нестоящих" листочков) — не глубже!
Опустите росток, слегка утрамбуйте землю вокруг — чтобы стоял устойчиво.
Сразу после пикировки не заливайте землю. Лучше слегка опрысните из пульверизатора — это "усадит" почву и не повредит корешки.
Если растение ослаблено — полейте под корень раствором укоренителя с помощью шприца или спринцовки.
Первые пару дней держите новосёлов в рассеянной тени, вдали от прямого солнца и сквозняков.
Через 2-3 дня верните на свет. Следите за влажностью — почва должна быть влажной, но не мокрой. Ни сухости, ни болота!
Маленький совет: не трогайте листья после пикировки — пусть растение само решает, как жить дальше. Через неделю вы уже не узнаете свою рассаду — она расправит плечи и пойдёт в рост.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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