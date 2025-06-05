Плодов в два раза больше, вредителей нет — всё благодаря простой подкормке

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перец — не только вкусный овощ, но и настоящий диетический хит. Всё дело в капсаицине — веществе, благодаря которому острая пища не только бодрит, но и помогает худеть. Этот компонент:

Фото: commons.wikimedia.org by Ssilvestori, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Желтый болгарский перец

ускоряет обмен веществ,

сжигает жировые отложения,

стимулирует пищеварение.

Но на грядке перец ценят вовсе не за диетические качества. Его любят за яркий вкус, аромат и урожайность — если, конечно, правильно подкармливать.

Неожиданный рецепт для пышного плодоношения

Огородники делятся простым и эффективным средством на основе… обычной соли и соды.

Вот как готовится раствор:

50 г пищевой соды (гидрокарбоната натрия),

1 чайная ложка соли,

немного жидкого мыла (для прилипания),

10 литров воды.

Ингредиенты тщательно перемешивают и обрабатывают растения по листу — два раза в месяц.

Чем полезна такая подкормка

Этот состав:

активизирует рост и плодоношение,

усиливает иммунитет растений,

помогает справиться с болезнями и вредителями.

Простая смесь из кухонных запасов — и перцы растут крепкими, плодов столько, что не успеваешь собирать.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

