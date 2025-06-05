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Плодов в два раза больше, вредителей нет — всё благодаря простой подкормке

1:15
Садоводство

Перец — не только вкусный овощ, но и настоящий диетический хит. Всё дело в капсаицине — веществе, благодаря которому острая пища не только бодрит, но и помогает худеть. Этот компонент:

Желтый болгарский перец
Фото: commons.wikimedia.org by Ssilvestori, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Желтый болгарский перец

  • ускоряет обмен веществ,

  • сжигает жировые отложения,

  • стимулирует пищеварение.

Но на грядке перец ценят вовсе не за диетические качества. Его любят за яркий вкус, аромат и урожайность — если, конечно, правильно подкармливать.

Неожиданный рецепт для пышного плодоношения

Огородники делятся простым и эффективным средством на основе… обычной соли и соды.

Вот как готовится раствор:

  • 50 г пищевой соды (гидрокарбоната натрия),

  • 1 чайная ложка соли,

  • немного жидкого мыла (для прилипания),

  • 10 литров воды.

Ингредиенты тщательно перемешивают и обрабатывают растения по листу — два раза в месяц.

Чем полезна такая подкормка

Этот состав:

  • активизирует рост и плодоношение,

  • усиливает иммунитет растений,

  • помогает справиться с болезнями и вредителями.

Простая смесь из кухонных запасов — и перцы растут крепкими, плодов столько, что не успеваешь собирать.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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