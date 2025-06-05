Плодов в два раза больше, вредителей нет — всё благодаря простой подкормке

Перец — не только вкусный овощ, но и настоящий диетический хит. Всё дело в капсаицине — веществе, благодаря которому острая пища не только бодрит, но и помогает худеть. Этот компонент:
ускоряет обмен веществ,
сжигает жировые отложения,
стимулирует пищеварение.
Но на грядке перец ценят вовсе не за диетические качества. Его любят за яркий вкус, аромат и урожайность — если, конечно, правильно подкармливать.
Огородники делятся простым и эффективным средством на основе… обычной соли и соды.
Вот как готовится раствор:
50 г пищевой соды (гидрокарбоната натрия),
1 чайная ложка соли,
немного жидкого мыла (для прилипания),
10 литров воды.
Ингредиенты тщательно перемешивают и обрабатывают растения по листу — два раза в месяц.
Этот состав:
активизирует рост и плодоношение,
усиливает иммунитет растений,
помогает справиться с болезнями и вредителями.
Простая смесь из кухонных запасов — и перцы растут крепкими, плодов столько, что не успеваешь собирать.
Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.
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