Ошибка на старте: почему не любая гортензия будет цвести пышным облаком

Метельчатая гортензия — это не просто цветок, а целое облако красоты, которое способно украшать сад месяцами. Но чтобы получить такой эффект, мало просто купить "какую-то" гортензию. Важно выбрать действительно качественный саженец.
Самое очевидное — здоровье растения. Листья должны быть:
ярко-зелёными, без налёта;
не вялыми, не скрученными;
без пятен, липкости и проколов от насекомых.
Если видите паутинку или следы укусов — проходите мимо. Это может быть признаком вредителей или болезней.
Если гортензия продаётся в контейнере, осторожно извлеките земляной ком. Что вы должны увидеть:
белые, плотные корешки по краям — значит, растение хорошо росло и укоренилось;
земляной ком полностью заполнен — это хороший знак.
Если корни вялые или их почти не видно — саженец слабый, лучше поискать другой.
Посмотрите на центральный побег: он должен быть крепким и уверенным, не тонким и не склонённым. Сильный ствол — это потенциально пышный куст и обильное цветение.
Найти идеальный саженец не так просто, но игра стоит свеч. Правильный выбор — это не просто гортензия, а живой цветущий фонтан в вашем саду.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.
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