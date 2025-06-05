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Ошибка на старте: почему не любая гортензия будет цвести пышным облаком

1:28
Садоводство

Метельчатая гортензия — это не просто цветок, а целое облако красоты, которое способно украшать сад месяцами. Но чтобы получить такой эффект, мало просто купить "какую-то" гортензию. Важно выбрать действительно качественный саженец.

Гортензия
Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензия

На что смотреть в первую очередь

Самое очевидное — здоровье растения. Листья должны быть:

  • ярко-зелёными, без налёта;

  • не вялыми, не скрученными;

  • без пятен, липкости и проколов от насекомых.

Если видите паутинку или следы укусов — проходите мимо. Это может быть признаком вредителей или болезней.

Корни — главный индикатор

Если гортензия продаётся в контейнере, осторожно извлеките земляной ком. Что вы должны увидеть:

  • белые, плотные корешки по краям — значит, растение хорошо росло и укоренилось;

  • земляной ком полностью заполнен — это хороший знак.

Если корни вялые или их почти не видно — саженец слабый, лучше поискать другой.

Ствол — основа будущего куста

Посмотрите на центральный побег: он должен быть крепким и уверенным, не тонким и не склонённым. Сильный ствол — это потенциально пышный куст и обильное цветение.

Время, потраченное на осмотр, окупится

Найти идеальный саженец не так просто, но игра стоит свеч. Правильный выбор — это не просто гортензия, а живой цветущий фонтан в вашем саду.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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