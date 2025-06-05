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Аптечное средство за копейки, от которого рассада зеленеет на глазах: убедитесь сами

2:28
Садоводство

Глицин — один из самых мирных препаратов в аптечке. Его пьют перед экзаменами, при стрессе, бессоннице… И казалось бы, какое он может иметь отношение к грядкам? Но опытные дачники уже давно открыли для него новое применение — в качестве стимулятора роста.

Рассада
Фото: commons.wikimedia.org by PhytoplanktonSandwich, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рассада

Да-да, эта аминокислота, известная как помощник для мозга, работает и на благо растений - если использовать её с умом.

В чём фокус

Глицин содержит азот, который так нужен зелёным культурам. Но сам по себе он не работает напрямую: сначала его должны переработать почвенные микроорганизмы. Только после этого растения смогут его усвоить.

Поэтому простая таблетка глицина, добавленная в воду — это, скорее, жест доброй воли, чем реальная помощь. Чтобы был эффект, нужен комплексный подход.

Сильнее в команде: как усилить эффект

Глицин особенно хорошо работает в тандеме с микроэлементами. Смешайте его с:

  • Железным купоросом

  • Медным купоросом

  • Сульфатом магния

  • Сульфатом цинка

В такой форме аминокислота помогает создать хелатные комплексы - вещества, которые делают микроэлементы доступными для усвоения через листья и корни.

Быстрая поддержка для рассады

Если рассада вялая, бледная и не растёт — опрыскайте листья раствором:

  • 1 таблетка глицина

  • щепотка железного купороса или сульфата магния

  • на 1 литр воды

Это не панацея, но отличная поддержка. Растения получают быструю "порцию питания", особенно в моменты стресса (пересадка, похолодание, нехватка света).

Глицин — не чудо-средство, а умный компонент

Важно понимать: глицин не заменяет полноценного ухода. Он — помощник, а не главный игрок. Подкармливать растения им каждый день не нужно и даже вредно.

Но если использовать его точечно — в сочетании с микроэлементами и по листу — вы увидите, как меняется рассада:

  • Листья становятся насыщенно-зелёными

  • Ускоряется рост побегов

  • Повышается устойчивость к болезням

Экспериментируйте, но с чувством

Глицин открывает перед садоводами новое поле возможностей. Главное — не пытаться заменить им всё остальное, а встроить в систему ухода. Тогда даже самые скромные саженцы покажут себя с лучшей стороны.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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